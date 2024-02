UNIONE COMMERCIO TURISMO * TRATTENIMENTI MUSICALI E CONCERTINI: « INCONTRO INFORMATIVO SULLE REGOLE DA SEGUIRE, A ROVERETO – TRENTO (20/2 – 15.30) »

16.08 - lunedì 19 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Tutte le regole da seguire per organizzare trattenimenti musicali e concertini. Domani a Rovereto alle 15.30 alla Fondazione Caritro l’Unione Commercio e Turismo a confronto con Questore, Comune e Polizia Amministrativa.

Fornire agli esercenti di bar e ristoranti elementi di conoscenza chiari e precisi direttamente dai referenti degli enti preposti, confrontarsi con gli organi di controllo e con le istituzioni di riferimento, aprire un costruttivo canale di comunicazione tra operatori economici dei pubblici esercizi e ristorazione ed istituzioni pubbliche.

Queste le principali finalità che l’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina si prefigge con l’organizzazione dell’incontro informativo di domani (martedì 20 febbraio 2024) alle ore 15,30 presso la Sala conferenze della Fondazione Caritro in piazza Rosmini a Rovereto, al quale sono invitati a partecipare tutti gli operatori che organizzano intrattenimenti musicali, dj set, concertini nei propri locali. Tra i relatori ci saranno Marzio Maccani, dirigente della Polizia Amministrativa Provinciale (l’autorità che rilascia i permessi o alla quale va presentata la scia per spettacoli ed intrattenimenti nei pubblici esercizi), il questore di Trento Maurizio Improta con la vice questora e dirigente del Commissariato di Rovereto Ilva Orsingher, il comandante della Polizia Locale di Rovereto-Valli del Leno Emanuele Ruaro, la dirigente del Servizio sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto Simonetta Festa (al quale bisogna rivolgersi per la comunicazione o richiesta di deroga in materia di inquinamento acustico) e l’agente Siae per la zona di Rovereto e Vallagarina per gli adempimenti connessi ai diritti d’autore. Sarà presente, inoltre, anche Mila Bertoldi, funzionaria esperta dell’Ufficio legislativo Confcommercio Trentino.

Il tema è molto “caldo” perché l’intrattenimento musicale, i concertini dal vivo e le serate con dj set costituiscono da sempre un importante momento di attrazione e un’opportunità di incontro e di aggregazione che molti bar, ristoranti, pizzerie e locali in genere offrono alla propria clientela, sia negli spazi interni che in quelli esterni dei locali. La burocrazia rischia di scoraggiare l’organizzazione di questi momenti di intrattenimento particolarmente graditi dalla cittadinanza, un importante volano di attrazione nei centri urbani. L’obiettivo è anche quello di favorire comportamenti equilibrati, in grado di far convivere il diritto al riposo dei residenti con il diritto al divertimento e allo svago dei cittadini insieme al diritto a lavorare degli esercenti.

“Ringraziamo fin d’ora relatori ed ospiti che hanno accettato il nostro invito a partecipare – precisa il presidente Marco Fontanari -, crediamo che per gli operatori economici del settore ristorazione e pubblici esercizi questa sia un’importante occasione per fare chiarezza sugli adempimenti burocratici da mettere in atto per organizzare intrattenimenti musicali, dj set e concertini negli spazi interni ed esterni dei locali. Li aspettiamo numerosi e ricordiamo che l’Unione è sempre a disposizione per assistere gli associati nella corretta compilazione e presentazione della documentazione necessaria per organizzare questi eventi”.

L’ingresso è libero e gratuito, è consigliato prenotare al seguente link: https://forms.gle/RE4qz757aV9KqHbS8