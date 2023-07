UIL RUA SCUOLA E UIL FPL * SANITÀ TRENTINO: « PROTOCOLLO RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI, SI ATTRIBUISCANO LE RISORSE DISPONIBILI »

19.15 - giovedì 13 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Protocollo Rinnovo dei Contratti Pubblici. Si attribuiscano le risorse disponibili. È del 10 luglio l’apertura del confronto per la firma di un protocollo di Intesa per i rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro 22-24. Un primo confronto che confidiamo abbia chiusura già martedì 18 luglio.

Nel primo incontro, avvenuto in momenti diversi in relazione ai comparti (Sanità, Scuola, Enti Locali), l’Assessore Spinelli ha comunicato gli impegni economici che la Provincia è pronta a prendere con le Organizzazioni Sindacali: sarebbero disponibili 100 milioni di euro (pari a un 5,62% a regime dal 2024).

Per le scriventi Organizzazioni Sindacali queste somme non possono che essere considerate “un primo finanziamento”, sufficiente ad aprire i tavoli negoziali anche per risolvere alcuni nodi contrattuali che non sono ancora stati dipanati. Un primo passo, perché si deve pur tener conto dell’impennata inflazionistica che lavoratrici e lavoratori, e le loro famiglie, hanno dovuto subire in termini di perdita del potere d’acquisto degli stipendi.

Sarà necessario quindi specificare che questo primo protocollo generale dovrà comunque farsi carico di una valutazione, nel corso del 2024, dell’andamento inflazionistico e, più in generale, delle dinamiche economiche generali.

In ogni caso, UIL Scuola e UIL Sanità chiedono:

-) Una rimodulazione delle risorse all’interno del triennio contrattuale che deve intendersi chiuso con dicembre 2024;

-) Che le risorse oggi destinate ad una una tantum per il 2023 diventino strutturali ovvero vadano a costituirsi come finanziamento aggiuntivo ai sopracitati 100 milioni di euro.

A questo primo Protocollo generale, assieme all’impegno degli stanziamenti economici e alla garanzia per parte delle Organizzazioni sindacali di un confronto costruttivo, dovranno seguire distinti protocolli di settore (Scuola, Sanità, Enti Locali) con il compito di definire la destinazione delle risorse e una revisione delle parti normative volte finalmente alla chiusura di un nuovo contratto collettivo di lavoro. Saranno le distinte intese per ciascun comparto di contrattazione con i rispettivi Assessorati a costituirsi come parte integrante delle direttive da impartire all’Agenzia negoziale provinciale.

Il 18 luglio dovremo ricordare che “i lavoratori e le lavoratrici sono il motore del buon funzionamento e della qualità di Sanità e Scuola”. All’interno delle linee guida dei rinnovi contrattuali dovranno trovare posto la flessibilità dell’orario e l’organizzazione del lavoro. Almeno nella parte relativa agli effetti / riflessi sui diversi istituti contrattuali.

*

Pietro Di Fiore – Segretario generale regionale UIL Scuola Trentino A. A. S.

Giuseppe Varagone – Segretario Provinciale UIL FPL – Sanità Trentino