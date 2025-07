UIL FPL – TRENTINO * SANITÀ: «PROFESSIONISTI APSP E RSA IN ATTESA DI RISPOSTE ECONOMICHE E DI CONFRONTO, DA PARTE DELL’ASSESSORE TONINA»

10.30 - sabato 19 luglio 2025

“Le ulteriori risorse previste in assestamento di bilancio, per gli infermieri del Comparto Sanità, siano emendate anche per chi opera all’interno delle APSP ed RSA private del Trentino, altrimenti il “gap” retributivo, fra chi garante delle stesse professionalità all’interno del Comparto delle Autonomie Locali, sarà ulteriore motivazione di fuga dalle strutture residenziali.” Queste le parole del Segretario Generale Provinciale UIL FPL EE.LL. Andrea Bassetti, assieme alla Segretaria Organizzativa Provinciale e Responsabile APSP UIL FPL EE.LL. Elena Aichner.

La particolare attenzione verso i professionisti della salute, risulta di buon auspicio e non può che consolidare le promesse che, nel tempo, ci erano state sottolineate dall’Assessore Tonina, per previsioni di nuovi stanziamenti rilevati ad oggi all’interno dell’emendamento art.5 dell’Assestamento di Bilancio Provinciale 2025, ma solo per una parte dei professionisti della salute Trentina.

Urgente che vengano date pronte risposte alle richieste, più volte avanzate dalla UIL FPL EE.LL, per raggiungere, oltre a maggiori risorse, anche e soprattutto la condivisione di una strategia nel breve e lungo periodo, mirata alla risoluzione delle criticità degli organici, all’interno delle 40 APSP ed RSA private Trentine.

L’integrazione di nuove risorse garantirà la giusta attenzione da parte della politica e siamo sicuri d’ulteriore risposta, necessaria, all’interno dell’Accordo di Settore delle APSP, ad oggi al vaglio presso UPIPA con le OO.SS., per gli aumenti delle indennità specifiche. Coerentemente con i richiami, da sempre portati all’attenzione dell’Assessorato competente, rimarchiamo che prioritariamente, chi assiste, nelle varie professionalità, ha la necessità di adeguato recupero psico/fisico per conciliazione vita/lavoro.

La UIL FPL EE.LL., non cesserà mai di ricordare che in assenza di un tavolo di confronto strategico e programmatico, fra i vari soggetti chiamati a governare le strutture residenziali sanitarie Trentine, assisteremo alla “desertificazione” assistenziale verso le fasce più deboli della nostra società.

Segretario Generale Provinciale

UIL FPL EE.LL.

Andrea Bassetti

Segretaria Organizzativa Provinciale

UIL FPL EE.LL.

Elena Aichner