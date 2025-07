COMUNE ROVERETO (TRENTO) * – CAMPANA CADUTI MARIA DOLENS: «VISITA DEL PRESIDENTE REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA AL COLLE MARIA DOLENS, LA DIRETTA VIDEO TV STREAMING LIVE» (VEDI – SEGUI – RIVEDI)

06.32 - sabato 19 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Presidente Mattarella a Rovereto: Cerimonia storica in diretta per tutti.

La città di Rovereto si prepara a un evento di grande rilevanza storica: domani, sabato 19 luglio, accoglierà il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per le celebrazioni del centenario della Campana dei Caduti Maria Dolens sul colle di Miravalle. Questa visita, che segue di 25 anni quella del Presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2000, rappresenta un momento significativo per la Città della Pace, la comunità roveretana e il Trentino.

Per consentire a un numero maggiore di cittadini di partecipare e condividere questo momento speciale, il Comune di Rovereto, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, ha organizzato diverse modalità per seguire la cerimonia in diretta.

A partire dalle ore 11:45, sarà possibile assistere alla diretta streaming della cerimonia presso l’Auditorium Fausto Melotti in corso Bettini. L’auditorium aprirà le sue porte al pubblico a partire dalle ore 11:15. Sarà un’occasione per vivere l’emozione dell’evento in un contesto comunitario.

Per chi non potrà essere presente di persona, è stato creato un apposito canale YouTube. Qui, sarà possibile collegarsi in diretta dalle ore 11:45 da qualsiasi computer o dispositivo mobile tramite il link: https://youtube.com/live/F_xT-mnoL1k?feature=share.

La diretta verrà trasmessa anche dalle televisioni locali, sempre a partire dalle 11:45, e dai servizi di informazione Rai.

*

Per ulteriori informazioni

www.comune.rovereto.tn.it

Email: comunicazione@comune.rovereto.tn.it