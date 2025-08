MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE: « EXPORT VITIVINICOLO TRENTINO, QUALI CONTRACCOLPI PER I DAZI AMERICANI?»

10.44 - lunedì 4 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La chiusura, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali, di un accordo economico fra gli USA e la UE sulle tariffe doganali nel commercio fra le due sponde atlantiche, pone alcuni problemi e fra essi spicca, per quanto riguarda l’export italiano verso l’America, il settore agroalimentare ed enogastronomico.

Quest’ultimo sta rischiando forti contraccolpi dalla politica del protezionismo americano e necessita quindi, non solo di interventi di sostegno, ma forse anche di un ripensamento generale della politica di settore, puntando ancor più sulla qualità anziché sulla quantità.

In tal senso, la Consigliera L. Maestri del PD del Trentino ha depositato oggi una interrogazione in Consiglio provinciale per sapere cosa sta facendo la Provincia autonoma di Trento, al di là delle dichiarazioni di circostanza, per far fronte ad una situazione di emergenza commerciale, come quella che si sta prospettando, anche in sinergia eventuale con la vicina economia sudtirolese e quali investimenti intende impegnare a tal fine.