SEN. RENZI (TELEGRAM) * MIA INTERVISTA SU «IL MESSAGGERO“: «HO PARLATO DI GIOVANI E DEL PROGETTO PER UNA GRANDE CASA DEL RIFORMISMO»

11.30 - martedì 2 settembre 2025

Buongiorno! Questa mattina è uscita una mia intervista su Il Messaggero in cui parlo di riforme, di giovani e dell’immobilità di questo governo.

Meloni continua ad annunciare piani che non arrivano mai in Parlamento, mentre 191.000 ragazze e ragazzi hanno lasciato l’Italia solo nel 2024. A chi – come Bayrou – ci critica, ho risposto che l’unica legge che sta davvero funzionando è quella che abbiamo voluto noi: sta riportando talenti in Italia e soldi nelle casse dello Stato.

In questi giorni sto girando per le regionali, parlando con tante persone che chiedono concretezza, non slogan. Se il centrosinistra non presenta anche un profilo riformista forte, rivince Meloni.

Fare una grande casa del riformismo: questo è il progetto su cui stiamo lavorando.

