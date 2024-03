“SYSTRA SWS“ E “PINK4GREEN“ * MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL FUTURO: « CONCORSO DI IDEE, IL PRIMO PREMIO AL PROGETTO “TRENTO- NAVETTE ELETTRICHE AUTOMATIZZATE” »

12.59 - mercoledì 13 marzo 2024

20 giovani donne, professioniste all’inizio della loro carriera o studentesse delle scuole secondarie di secondo grado trentine, si sono messe in gioco partecipando alla prima edizione del concorso di idee Pink4Green, competizione promossa da SYSTRA SWS, società di progettazione di infrastrutture civili fondata a Trento più di quarant’anni anni fa e da oltre due anni parte del gruppo internazionale SYSTRA. La competizione, sui temi della digitalizzazione e della transizione green, rientra tra le azioni messe in atto dalla Società nel contesto del progetto di ricerca Horizon Construction, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, con l’obiettivo di stimolare la collaborazione interdisciplinare tra giovani donne alimentando l’interesse per le discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

Lo scorso 8 marzo, in occasione della giornata Internazionale della Donna, si è svolta quindi presso Le Gallerie di Piedicastello la fase conclusiva del concorso con la presentazione e premiazione degli elaborati giunti in finale. La valutazione ha avuto connotazione multidisciplinare, in quanto sono stati considerati sia la qualità grafica e l’originalità della composizione presentata, che del livello di innovazione dell’idea proposta e del potenziale di sviluppo della stessa.

Il primo premio è stato assegnato al progetto “Trento: navette elettriche automatizzate” del gruppo di Alessandra S., Anna G., Claudia O. e Alessia C. che propone l’introduzione di navette elettriche a guida autonoma che collegano il centro città con i principali punti di interesse anche sub urbani, integrando il trasporto pubblico già esistente. Secondo posto per il progetto “TrentInMove”, presentato da Alessia F., Elisa F., Ilaria C. e Giulia M., con una nuova app per la mobilità sostenibile ed intermodale che, oltre ad incentivare carpooling e bikesharing, mira a coinvolgere e integrare nel progetto anche gli esercizi commerciali del territorio con un sistema di “green reward”. Infine, il terzo premio è andato al progetto “Viaggia ecologico”, di Carlotta F., Sofia D., Virginia T., Silvia C. e Isabel Z. con una app che incentiva gli spostamenti sostenibili per raggiungere la propria scuola, aumentando la consapevolezza sulle tematiche ambientali partendo anche dagli spostamenti quotidiani.

È già in cantiere la seconda edizione di Pink4Green, per un impegno costantemente mirato alla valorizzazione di contenuti creativi per nuove soluzioni di mobilità sostenibile, sempre più green e contraddistinto dall’impronta pink delle giovani donne del nostro territorio.