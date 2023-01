ROSSI (MISTO) * OPERE PUBBLICHE PAT: « CONTINUANO LE VISITE AL CANTIERE LOPPIO-BUSA, IN QUATTRO ANNI DI GOVERNO FUGATTI PORTA ANCHE IL MINISTRO SALVINI »

11.38 - mercoledì 4 gennaio 2023

Continuano le visite al cantiere della Loppio-Busa! Ormai sta diventando come un santuario! Strade! Strade! Strade! Si alza forte il grido di osanna alle opere pubbliche e quindi dopo almeno cinque passaggi in quattro anni dal cantiere della Loppio-Busa. In quattro anni di governo adesso il presidente Maurizio Fugatti ci porta anche il ministro Salvini.

Bene che stia così tanto cara un’opera -che peraltro, ricordo, è stata decisa e finanziata nella passata legislatura- interamente con risorse provinciali. Del resto è l’unica opera di cui si vede un cantiere visto che di tutte quelle promesse da Fugatti non se ne vede l’ombra.

A meno che domani non parta il cantiere del tunnel Avio-Malcesine e -magari- dopodomani quello della Valdastico.

Il cantiere del ghiaccio olimpico a Baselga di Piné pare proprio che invece non partirà. Nel frattempo però almeno sono state tagliate e abolite un bel po’ di accise!

Ugo Rossi

Consiglio provincia autonoma Trento – (Gruppo Misto)