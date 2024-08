QUESTURA DI BOLZANO * «RUBA NEL NEGOZIO “OVS“ ED AGGREDISCE L’ADDETTO ALLA VIGILANZA, ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO»

10.08 - mercoledì 7 agosto 2024

Nel pomeriggio di lunedì giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di un furto in atto nel negozio “OVS” che si trova in centro Città ad opera di due cittadini extracomunitari, i quali, nel tentativo di sottrarsi ai controlli e darsi alla fuga, stavano malmenando un Addetto alla vigilanza.

Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunte in pochi attimi nel luogo segnalato, notavano i 2 malfattori proprio mentre stavano aggredendo e minacciando un impiegato dell’OVS. I Poliziotti, dopo aver interrotto la furia dei due individui, provvedevano a bloccarli ed a condurli a forza negli Uffici di Largo Palatucci.

Qui veniva ricostruita la dinamica di quanto successo poco prima: l’Addetto alla vigilanza del negozio, avendo notato i 2 individui, già conosciuti per precedenti furti, occultare in uno zaino alcuni capi di abbigliamento per bambini, interveniva intimando ad entrambi di restituire la merce; per tutta risposta, il più anziano dei due – poi compiutamente identificato per tale B. B., cittadino tunisino 37enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio ed irregolare sul territorio nazionale – iniziava a minacciare l’Addetto alla vigilanza per poi colpirlo violentemente con pugni al torace per cercare di guadagnare la fuga, non riuscendoci per il tempestivo intervento degli Agenti di Polizia che, nel frattempo, erano stati chiamati dalle altre dipendenti del negozio, terrorizzate per quanto stava accadendo.

I Poliziotti, nel frattempo, dopo aver recuperato tutta la merce rubata, la restituivano al Responsabile del Punto vendita.

Medicato al Pronto Soccorso, l’Addetto alla vigilanza riportava lesioni guaribili in 5 giorni s. c..

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria B. B. veniva dichiarato in arresto per i reati di rapina impropria e lesioni, per poi essere tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; il complice, un tunisino 18enne anch’esso con precedenti a carico, veniva denunciato in stato di libertà.

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha emesso nei confronti dell’ arrestato un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che diverrà operativo una volta che il soggetto verrà scarcerato.

“Capita sempre più di frequente che chi commette furti in pubblici esercizi, una volta fermato, reagisca con violenza, aggredendo e provocando lesioni agli uomini delle Forze di Polizia ed agli Addetti alla vigilanza – ha rilevato il Questore Sartori –. Queste situazioni richiedono interventi sistematici per far sì che ogni singolo episodio venga affrontato tempestivamente, evitando che degeneri con tragiche conseguenze e sanzionando in maniera severa i responsabili”.