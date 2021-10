AMBROSI (FDI – TRENTINO) * TERZA PREFERENZA: « CONCENTRIAMOCI SULLE COSE DA FARE E NON SULLE POLTRONE, SE SI AUMENTANO LE PREFERENZE IL MIO VOTO IN AULA NON CI SARÀ »

Terza preferenza – Ambrosi (FdI): “Concentriamoci sulle cose da fare e non sulle poltrone: se si aumentano le preferenze, il mio voto in aula non ci sarà”.

Non ne faccio tanto una questione di parità di genere, credo che in fin dei conti, nell’anno 2021, le donne possano avere ambizioni di giocarsela alla pari con gli uomini senza timori e senza complessi. Almeno, io la penso così. Ne faccio invece, e su questo non transigo, una questione di trasparenza della politica.

Una moltiplicazione delle preferenze per le elezioni provinciali in Trentino, che secondo una proposta di legge passerebbero da due a tre, rischierebbe di farci tornare in un terreno poco chiaro, fatto di cordate, gruppi, gruppetti e gruppettini, che a mio avviso rischierebbero di restituire alla politica nel suo complesso un alone opaco che non mi piace. Allargare il numero di preferenze rischia di farci tornare indietro ai tempi degli accordi della Prima Repubblica. Due preferenze, per la cittadinanza, sono più che sufficienti. La preferenza, ricordo a tutti, esiste per creare un rapporto tra il candidato e la gente, non per spostare pacchetti di voti in alleanze tra i vari candidati che potrebbero risultare poco trasparenti.

Piuttosto che occuparsi di poltrone, la politica dovrebbe occuparsi dei problemi della gente e sulle cose da fare per la gente. Il resto, da parte della politica, è solo un cattivo servizio alla comunità, e cattiva immagine per sé stessa. Il mio voto in Consiglio, se questa proposta dovesse mai arrivarci, per questi motivi non ci sarà. Per coerenza. Per serietà. Per rispetto ai cittadini che, fuori dal Palazzo, da noi si aspettano ben altro.

Cons. Alessia Ambrosi – Consiglio Provinciale Trento (Fdi)