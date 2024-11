QUESTURA BOLZANO * BRESSANONE: «VIOLA LE DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO»

13.38 - domenica 24 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel corso della mattinata di ieri, a Bressanone, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato il 34enne cittadino albanese M.E., con a carico precedenti penali e/o di Polizia per il reato di lesioni personali volontarie aggravate.

Il provvedimento adottato dalla Polizia di Stato è conseguente alla disposizione emanata dal Tribunale di Sorveglianza, il quale ha sospeso l’affidamento in prova ai Servizi Sociali già concessi a M. E., ed ora revocato poiché, negli ultimi tempi, l’uomo aveva in più occasioni violato le prescrizioni imposte dal Tribunale, assentandosi dal luogo di dimora più a lungo di quanto fosse stato autorizzato.

Costui, inoltre, lo scorso mese di aprile si era reso protagonista di una violenta lite all’interno del Bar Sole di Bressanone, motivo per il quale era già stato destinatario delle Misure di Prevenzione Personali dall’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza nonché del Divieto di Accesso a tutti gli Esercizi Pubblici che si trovano nel Comune di Bressanone, entrambe emesse nei suoi confronti dal Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria M. E. veniva scortato presso la Casa Circondariale di Bolzano, ove sconterà la pena residua.