PRESIDENTE PRO VITA E FAMIGLIA * SONDAGGIO: PRESIDENTE BRANDI: «ANNO 2025, QUALI SONO LE BATTAGLIE PER LE QUALI INVESTIRE MAGGIORI ENERGIE»

21.48 - mercoledì 13 novembre 2024

Ciao direttore Luca Franceschi,

te ne stai rendendo conto anche tu? Oggi, mentre mi recavo nell’ufficio di Pro Vita & Famiglia, mi sono accorto che nelle strade, nelle piazze e sui negozi stanno già apparendo le lucine e le prime decorazioni natalizie.

Perbacco! Ma davvero siamo già alla fine dell’anno? Sembra proprio di sì… E subito mi è venuta in mente una frase che mi ripeteva spesso una persona cara quando ero ragazzo: “Quando ami davvero ciò che fai, il tempo scorre veloce.” È proprio vero ! Questo 2024 è passato in un soffio, proprio perché ci abbiamo messo tutto il nostro cuore.

Con passione e tenacia, abbiamo affrontato tante sfide e combattuto e vinto insieme a te tante battaglie mossi dal nostro amore comune per la vita e la famiglia ed il bene dei nostri figli. Ora, con il 2025 che si sta avvicinando, sento la necessità di fermarmi un momento e chiederti di aiutarmi a fare il punto della situazione. Tu sei il cuore pulsante di Pro Vita & Famiglia. Per questo, è fondamentale per noi conoscere la tua opinione su ciò che abbiamo realizzato insieme nel 2024 e su ciò per cui dovremmo impegnarci con ancora più forza nel 2025.

Puoi farmi conoscere la tua opinione rispondendo al brevissimo sondaggio che abbiamo preparato per te? Ci vogliono solo 2 minuti per completarlo.

Facci sapere come siamo andati in questo 2024 e dicci quali sono le battaglie su cui, secondo te, dovremmo spendere maggiori energie nel 2025. Ogni risposta che ci offrirai ci permetterà di essere più efficaci e mirati nelle nostre campagne per il 2025.

Che si tratti di metterci in gioco contro la cultura dello scarto, sostenere e difendere la famiglia, affiancare i genitori nelle scuole per difendere i loro figli dall’ideologia gender, fare la differenza nelle elezioni politiche, il tuo prezioso parere ci orienterà nel nostro lavoro.

Noi abbiamo energie, determinazione e tanta, ma tanta volontà di mettere in campo una vera e propria rivoluzione culturale per la vita, la famiglia e la libertà educativa, ma per farlo abbiamo bisogno del tuo impagabile contributo.

Avanti tutta!

Antonio Brandi – Presidente Pro Vita & Famiglia

P.S. Unisciti a noi in questa missione: donaci due minuti del tuo prezioso tempo per pianificare al meglio il nostro percorso verso il 2025. La tua voce conta: rispondi ora al nostro sondaggio!

Dona la vita, oltre la vita. Con un lascito a favore di Pro Vita & Famiglia Onlus possiamo difendere la vita, la famiglia e la sana educazione dei nostri figli, anche quando non ci saremo più. Scopri di più su: provitaefamiglia.it/decidi-di-vivere-per-sempre-la-forza-del-testamento.

