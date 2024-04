PAT * TRENTO – FESTIVAL ECONOMIA: « ON-LINE IL PROGRAMMA DELLA 19MA EDIZIONE, 280 GLI APPUNTAMENTI DAL 23 AL 26 MAGGIO »

14.01 - mercoledì 24 aprile 2024

Dal 23 al 26 maggio a Trento, 280 appuntamenti. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, previa registrazione, fino ad esaurimento posti

Festival dell’Economia di Trento: online il programma della 19^ edizione. È disponibile online il programma della 19^ edizione del Festival dell’economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e in collaborazione con il Comune di Trento e l’Università di Trento. Dal 23 al 26 maggio sono 280 gli eventi distribuiti in 26 location della città di Trento. Una quattro giorni a cui prenderanno parte 5 Premi Nobel, 22 Ministri, 80 relatori del mondo accademico, 40 economisti, 40 relatori internazionali, 57 tra manager e imprenditori. L’ingresso a tutti gli eventi, , previa registrazione, è gratuito fino ad esaurimento posti. Il programma è disponibile sul sito ufficiale: https://www.festivaleconomia.it/it.

Nuove modalità di accesso agli eventi

Quest’anno l’organizzazione del Festival ha deciso di migliorare l’esperienza di chi assisterà agli eventi: attraverso una semplice registrazione, riservata ai maggiori di 18 anni e da effettuare una volta sola su https://www.festivaleconomia.it/it/registrazione, il pubblico potrà accedere alle sale, ricevere informazioni, rimanere aggiornato sulle novità durante i 4 giorni della kermesse e accedere alla diretta in live streaming dei principali talk. La registrazione è necessaria ma non assicura un posto agli eventi che saranno ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti. Per non perdersi proprio nulla, tutti gli appuntamenti saranno disponibili on demand https://virtualevent.ilsole24ore.com/festivaleconomia/.

Le agevolazioni

Diverse sono le agevolazioni messe a punto per tutto il pubblico del Festival, a partire dai più giovani, per viaggiare e soggiornare a Trento durante i giorni della manifestazione. Trenitalia, vettore ufficiale dell’edizione 2024 del Festival dell’Economia di Trento, mette a disposizione sconti fino all’80% rispetto al biglietto Base per chiunque raggiunga Trento con Frecce, Intercity e Intercity Notte nei giorni del festival, inserendo il codice “TRENTO24” in fase d’acquisto. A questa offerta si aggiunge la proposta dedicata da Trento e il Trentino agli studenti universitari di tutta Italia che, esibendo il biglietto o prenotando l’offerta soggiorno, riceveranno in omaggio la “Trentino Guest Card” per scoprire musei e castelli del Trentino gratis o con tariffa scontata, per usufruire a titolo gratuito dei mezzi pubblici locali e per pernottare in camera doppia e prima colazione a partire da 38,00 euro a persona contattando l’APT Trento Monte Bondone.