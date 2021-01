FISI COMITATO TRENTINO * SPORT: « DA OGGI 9 GENNAIO RIPARTE LA STAGIONE GIOVANILE, GARE DI SCI ALPINO A RIVETTA – FOLGARIA – PAMPEAGO »

Oggi sabato 9 gennaio si apre il sipario anche sul calendario agonistico giovanile della Federsci trentina. Lo ha comunicato il presidente della Fisi Flavio Roda, dopo un confronto con i Comitati territoriali, compreso quello Trentino presieduto da Tiziano Mellarini.

Rispetto al calendario programmato ad inizio dicembre ci sono indubbiamente delle modifiche di date e, soprattutto, il rispetto di protocolli indispensabili per combattere il diffondersi del virus Covid 19. Gare dunque rigorosamente a porte chiuse. Né pubblico e né genitori nel parterre e sulle piste, ma solo allenatori ed organizzatori delle manifestazioni.

L’attività riparte dunque con alcune regole da seguire che saranno in vigore fino al 31 gennaio e al momento sono previste gare solo per gli atleti dalle categorie children in avanti. Quindi baby e cuccioli fermi ai box. Per loro si partirà il 1° febbraio.

Ma veniamo nel dettaglio. Partono i circuiti Sorelle Ramonda per categoria ragazzi e Itas Mutua per le categorie allievi con gare circoscrizionali sabato 9 a Malga Rivetta con slalom organizzato dalla Polisportiva Alpe Cimbra e domenica 10 a Fondo Grande con gigante by Sci club Panarotta. Sempre domenica 10 gennaio a Pampeago il Val di Fiemme Ski Team organizza un gigante.

Per lo sci di fondo largo ai circuiti sui circuiti Casse Rurali Trentine e Itas Mutua con una gara interzonale nel nuovo centro di San Giacomo di Brentonico. Protagonisti ragazzi, allievi, giovani e senior. Ecco il dettaglio delle gare del fine settimana:

SCI ALPINO

Sabato 9 a Malga Rivetta Slalom Speciale ragazzi e allievi della circoscrizione C dei circuiti Sorelle Ramonda e Itas Mutua. Organizza la Polisportiva Alpe Cimbra con in palio il Trofeo Pastorello Auto.

Domenica 10 a Folgaria Slalom gigante ragazzi e allievi della circoscrizione C dei circuiti Sorelle Ramonda e Itas Mutua. Organizza Sci club Panarotta con il palio il Trofeo Itas Pergine.

Domenica 10 a Pampeago Slalom gigante ragazzi e allievi della circoscrizione B dei circuiti Sorelle Ramonda e Itas Mutua. Organizza Val di Fiemme Ski Team.

SCI FONDO

Domenica 10 a Brentonico Competizioni a tecnica libera interzonali per ragazzi e allievi del circuito Casse Rurali Trentine, e giovani e senior del circuito Itas Mutua. Organizza il Gruppo Sciatori Brentonico con in palio il trofeo GSG abbigliamento.

SCI ALPINISMO

Domenica 10 a Vermiglio Campionati Italiani Individual under 16, under 18, under 20 e under 23 del circuito Cavit e La Sportiva. Organizza lo Sci club Brenta Team.

BIATHLON

Sabato 9 e domenica 10 a Bionaz (Ao) Coppa Italia individuale e sprint categorie aspiranti, giovani e junior.