OLIVI (PD) * IDROELETTRICO: « GIUNTA PAT E PARLAMENTARI TRENTINI OTTENGANO UNA MODIFICA DEL PNRR, CON LA PROMOZIONE DI FONTI AD ENERGIA RINNOVABILE »

13.39 - lunedì 3 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Purtroppo nell’ultima seduta del Consiglio provinciale non si è potuto discutere di idroelettrico nonostante la proposta mia e di altri colleghi di confrontarci sulla attualità del tema dopo l’ennesima impugnativa del Governo. Sarebbe stato ancora più importante farlo perché la questione è al centro in questi giorni del confronto tra il Governo e l’Europa per la revisione del Pnrr. Noi rispetto a questo passaggio siamo centrali perché in Trentino si produce il 13,6 % dell’energia idroelettrica nazionale che diventa il 23% su base regionale.

Nonostante la strategicità dell’idroelettrico, anche in ragione della grave crisi energetica e delle dinamiche geopolitiche internazionali, l’attuale quadro normativo italiano limita lo sviluppo del settore, in quanto l’Italia è l’unico Paese ad aver effettuato un’apertura così ampia del proprio mercato delle concessioni per uso idroelettrico, operando quindi in un contesto di non reciprocità all’interno dell’Unione europea.

Gli analisti in campo economico e dello sviluppo sostenibile sottolineano che per valorizzare il ruolo strategico dell’idroelettrico è necessario introdurre regole che assicurino una rideterminazione della durata della concessione per favorire adeguati investimenti in favore dei territori che ospitano gli impianti. Il tema della concorrenza è al centro del confronto tra il Governo e la Commissione UE ma tutto sembra ruotare attorno al nodo dei balneari con la montagna che ancora una volta è periferica.

Mi rivolgo nuovamente alla Giunta e ai nostri parlamentari affinché nell’ambito della trattativa in corso in questi giorni si tenti in extremis di ottenere una modifica del Pnrr volta ad ammettere – in alternativa e in via complementare rispetto all’assegnazione competitiva delle concessioni a scopo idroelettrico, preclusiva di previsioni di proroga o di rinnovo automatico nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti – anche ipotesi e forme di prosecuzione delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico in esercizio, subordinatamente alla realizzazione di specifici piani industriali di investimenti recanti misure di efficientamento e di incremento della capacità di produzione energetica con relativo stoccaggio conseguibile, nonché interventi infrastrutturali finalizzati alla sicurezza e alla regolarità del processo produttivo e misure di ristoro e di sostegno dei territori per la promozione di fonti di energia rinnovabile e per fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine.

*

Alessandro Olivi

Consigliere provinciale