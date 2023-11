MART – ROVERETO * GIORNATA PERSONE CON DISABILITÀ: « MAGGIORE AUTONOMIA E AUTODETERMINAZIONE, PER TUTTI »

16.55 - martedì 28 novembre 2023

Al Mart l’impegno a favore dell’inclusione e dell’accessibilità è un lavoro costante, portato avanti da oltre vent’anni, tutti gli anni, tutti i giorni. A conferma di questa continuità, nel 2023 il museo si è aggiudicato un finanziamento PNRR di 60mila euro da destinare a “Nuovi strumenti per l’accessibilità culturale”. E la giornata annuale dedicata alle persone con disabilità al Mart dura di più: dal 22 novembre al 3 dicembre.

Maggiore autonomia e autodeterminazione, per tutti.

Fin dalla sua fondazione il Mart si è impegnato a promuovere il dibattito che anima gli spazi culturali delle comunità, con particolare attenzione all’inclusione e alla partecipazione attiva e con il coinvolgimento dei soggetti già presenti sul territorio.

Solo creando contesti e condizioni in cui ogni persona viene responsabilizzata e resa consapevole dei diversi processi di conoscenza, coinvolta nella realizzazione di specifici strumenti utili all’abbattimento delle barriere culturali, si dà vita a un vero processo inclusivo.

L’Area educazione sviluppa progetti che coinvolgono ogni anno più di 3mila persone con disabilità, con particolare attenzione alle neurodivergenze e alle disabilità cognitive e sensoriali. Ai progetti “continuativi” – come le visite guidate in Lingua dei Segni, i percorsi tattili per persone cieche, i laboratori e le attività per persone con disabilità fisiche, cognitive, sensoriali, o con malattia (Alzheimer, demenza senile) – ogni anno si aggiungono nuovi progetti.

Grazie al bando PNRR vinto nel 2023 il museo ha redatto e adotterà un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA); sta implementando gli strumenti già in uso per l’accessibilità dall’esterno, aumentando per esempio le funzionalità del sito web con particolare attenzione agli utenti ciechi o ipovedenti; realizzerà un video-totem informativo sull’architettura del Mart posto all’ingresso del museo e fruibile dal pubblico generico e dalle persone sorde; produrrà 5 video pensati per migliorare l’esperienza e l’accoglienza delle persone con disabilità cognitiva e dei loro caregiver e disponibili sui canali del Mart. I video faciliteranno la “prevedibilità” degli spazi e delle situazioni tipiche del museo, ossia prepareranno le persone alla visita, rendendola più serena. Sono inoltre stati avviati dei percorsi di formazione del personale preposto all’accoglienza del pubblico.

3 dicembre 2023. Giornata internazionale delle persone con disabilità

Quest’anno la Giornata dedicata alla disabilità al Mart dura 10 giorni, dal 22 novembre al 1 dicembre.

A cura di Ornella Dossi, referente dei Progetti speciali, Area educazione del Mart, è resa possibile dall’intensa e costante collaborazione con il “terzo settore” e in particolare con le realtà che sul territorio si occupano delle persone con disabilità o di formazione, come la Cooperativa Impronte, l’Unione Ciechi e la Cooperativa Sociale Villa Maria. Agli eventi destinati al pubblico con disabilità si associano, come tutti gli anni, momenti di disseminazione culturale.

Il calendario di eventi si è avviato proprio con due momenti di sensibilizzazione e formazione, il primo il 22 novembre destinato agli studenti del Liceo artistico Fortunato Depero di Rovereto, il secondo il 23 novembre per un gruppo di dipendenti e collaboratori del Mart.

Sabato 25 novembre, dalle 9 alle 12, il Mart ha ospitato e partecipato al convegno organizzato dall’Accademia per lo Studio della Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento (Accademia LIMPE-DISMOV) in collaborazione con Associazione Parkinson Trento ODV. L’evento è stato organizzato in occasione della Giornata nazionale della Malattia di Parkinson.

Dopo il Liceo Depero, questa settimana è la volta della Scuola media dell’Arcivescovile di Rovereto che partecipa a tre laboratori, il 28 e il 29 novembre e il 1 dicembre. Negli stessi giorni sono previste una visita “tattile” per persone cieche e ipovedenti alla mostra L’uomo senza qualità. Gian Enzo Sperone collezionista e due visite per gli studenti del Liceo artistico condotte da Enrico Tozzi, partecipante del progetto “Talenti Abili” per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Il 29 novembre anche un utente della Cooperativa Sociale Villa Maria presterà servizio al Mart, lavorando con il personale della reception all’accoglienza di visitatori e visitatrici. Infine il 30 novembre l’appuntamento è con il progetto Recovery College, organizzato dal Centro di salute mentale – Futuro in circolo di Rovereto (ASSP), a cui il Mart partecipa dal 2022. L’incontro formativo ha il fine di promuovere un processo di cambiamento di attitudini, valori, obiettivi e sentimenti legati al mondo della salute mentale.