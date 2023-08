SINDACATO POLIZIA COISP * FEMMINICIDIO ROVERETO (TN): PIANESE, « BENE GOVERNO SU ESPULSIONI, MA INTERVENIRE SU NORME PENALI »

16.45 - martedì 8 agosto 2023

Rovereto, Pianese (Coisp): bene governo su espulsioni ma intervenire su norme penali. “Il governo, con la volontà di introdurre una stretta sulle espulsioni dei migranti irregolari, specialmente nei confronti di tutti quei soggetti pericolosi e violenti con alle spalle comportamenti aggressivi, sta andando decisamente nella direzione giusta, e siamo certi che il ministro Piantedosi, con la sua grande competenza in materia, saprà dare la giusta priorità a questi interventi ormai necessari, specialmente alla luce degli ultimi gravissimi episodi di cronaca” ha dichiarato Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento al delitto di Rovereto. “Auspichiamo altresì – ha aggiunto – che il governo intervenga anche sulla normativa penale, proprio per evitare che questi soggetti, socialmente pericolosi e che reiterano reati violenti, possano beneficiare di sconti di pena o attenuanti che andrebbero anche a vanificare tutto l’operato delle Forze dell’Ordine” ha concluso.