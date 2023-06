“LIONS CLUB TRENTO DEL CONCILIO“ * BORSE STUDIO: BALSAMO; « PREMIATE LE STUDENTESSE DE PICCOLI MARTINA E LOPARCO AURORA, PER IL 2022/2023 »

08.44 - martedì 20 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Lions Club Trento del Concilio, a mano della sua Presidente Barbara Balsamo, ha consegnato ieri, nella bellissima e storica cornice della Sala Aurora a Palazzo Trentini, le 2 borse di studio, pari a 1500,00 euro ciascuna alle 2 studentesse dell’Università di Trento vincitrici del Bando dal Club ideato e creato con l’ausilio dell’Università.

Il Lions club Trento del Concilio, nell’àmbito dei propri fini statutari volti al benessere civico, culturale e sociale della comunità, con questa iniziativa intende sostenere una delle priorità dell’agenda 2030 degli “Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”, ovvero la diminuzione del divario di genere soprattutto in relazione all’incidenza femminile nell’ambito delle materie STEM legate alla tecnologia, informatica, scienze fisiche e sviluppo sostenibile.

Acquisite alcune informazioni in merito alla presenza femminile presso l’Università di Trento, abbiamo pensato di destinare 2 premi di laurea per l’anno 2022/2023 (per 3 anni consecutivi) per l’avvio della carriera universitaria con la finalità di incentivare e supportare la partecipazione femminile ai programmi di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e digitale, sviluppo sostenibile.

Il premio è destinato a studentesse dei corsi di laurea triennale in materie Stem. E’ stato importante per la Commissione la valutazione e il profitto degli esami, l’Isee familiare e la lettera motivazionale delle partecipanti.

Le studentesse vincitrici delle Borse di studio per l’anno accademico 2022/2023 sono De Piccoli Martina e Loparco Aurora.