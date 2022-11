GALATEO (FDI) * NUOVI CANONI IPES: « PENALIZZANO CHI SI COMPORTA BENE, PRONTE LE RICHIESTE DI MODIFICA »

11.13 - martedì 15 novembre 2022

“Dalle nostre simulazioni “ scrive Marco Galateo di Fratelli d’Italia, “chi lavora pagherà di più di chi vive di assistenza, senza alcun accenno al merito”. Così rischiamo di avere il paradosso di nuclei familiari con pesanti carichi penali pendenti (se non precedenti) che pagano il minimo previsto, prosegue la nota del consigliere provinciale del partito del premier Meloni, mentre il vicino di casa virtuoso sarà penalizzato.

Nessun vantaggio, ad esempio, per chi fa volontariato o per chi si occupa di tenere alto il decoro dello stabile.

La proposta è di sospendere l’applicazione di questo nuovo criterio di punteggi per ripensarlo insieme agli inquilini stessi. Da valutare, come esempio citato nella nota, di prevedere una graduatoria distinta è riservata al ceto medio che attualmente resta penalizzato dai sostegni alle spese e anche dalle stesse graduatorie Ipes, ma che nel privato si vede incapace di rincorrere i canoni di locazione di mercato.

Il consigliere Galateo propone anche che venissero coinvolti i proprietari di immobili sfitti, per incentivarne la locazione attraverso la mediazione e garanzia di Ipes secondo graduatorie e criteri da stabilire, con canoni calmierati.

Ma la prima cosa da fare, conclude Galateo, è sospendere l’applicazione di questa modifica e questo verrà chiesto al consiglio provinciale.

*

Marco Galateo

Consigliere provinciale Fratelli d’Italia