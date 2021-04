ROSSI (TRENTINO IN AZIONE) * PANDEMIA: « COME USCIRE DAL CIRCOLO VIZIOSO DEL “ CHIUDI ED APRI “, DEPOSITATA NOSTRA PROPOSTA PER RIAPRIRE IN SICUREZZA »

Come uscire dal circolo vizioso del Chiudi. Apri. Chiudi. Apri. Depositata oggi la proposta di Trentino in Azione per riaprire in sicurezza, ma definitivamente.

Non basta urlare: aprire, aprire!

Serve fissare un obiettivo e intanto lavorare per creare le condizioni perchè si realizzi e sopratutto si mantenga, anche dopo.

No ideologie e demagogie.

Solo buonsenso.

Il testo della risoluzione che contiene 5 proposte per la sicurezza delle riaperture e una proposta in tre punti per il tema ristori con attenzione alle imprese nate nel 2020 e che non prendono nulla con le regole attuali.

*

Ugo Rossi

Trentino in Azione