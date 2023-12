FONDAZIONE CARITRO * FORMAZIONE RICERCATORI: « PRESENTATO IL PROGETTO SULLA DIVULGAZIONE REALIZZATO CON FELTRINELLI EDUCATION »

14.05 - giovedì 14 dicembre 2023

Il potere delle storie per valorizzare la ricerca. Fondazione Caritro e Feltrinelli Education lanciano la formazione per ricercatori.

Save the Cut completa l’offerta con le lezioni on demand.

«Il sostegno alla ricerca la sua valorizzazione sono parte integrante dell’impegno che Fondazione Caritro porta avanti fin dalla sua nascita. Oggi si concretizza in un progetto che ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per i ricercatori grazie alla collaborazione con un’eccellenza della formazione, Feltrinelli Education». Con queste parole il presidente del Consiglio di Gestione, Carlo Schönsberg, ha annunciato oggi la proposta che prenderà il via a gennaio.

Dopo un’operazione di ascolto dei bisogni dei ricercatori, Fondazione Caritro ha deciso infatti di affiancare al sostegno economico per la ricerca – 76 milioni di euro erogati in trent’anni – uno strumento per rafforzare le competenze della divulgazione. È nato così il percorso di formazione che spingerà i ricercatori a trovare maggiori e diversi spazi per fare cultura, per raccontare la ricerca usando i nuovi linguaggi e format di comunicazione che sanno catturare pubblici fino a poco tempo fa insperati.

Accanto alla moltiplicazione degli spazi di divulgazione c’è una crescente domanda di contenuti di qualità, una richiesta che porta ricercatrici e ricercatori ad affinare le competenze verticali di comunicazione per poter essere preparati a raccontare il loro lavoro e l’impatto questo ha sulla società. Ed è in questo contesto che entra in gioco l’esperienza che Feltrinelli Education mette a disposizione di questo progetto: l’ecosistema culturale ed editoriale della galassia Feltrinelli.

«Quando abbiamo provato a immaginare il nome da dare a questo progetto, abbiamo cercato una parola che potesse provare a raccontare questa sfida. La parola TRASMISSIONI rappresenta sia dell’atto del comunicare, del trasmettere appunto; sia dell’aspetto tecnico, che arriva da radio e tv, che permette a un messaggio di arrivare qualcuno» ha spiegato Francesca Devescovi, consigliera delegata di Feltrinelli Education. «Proprio per dare sostanza a questa idea alta del saper trasmettere un messaggio», ha proseguito «abbiamo immaginato un percorso formativo su tre competenze verticali strategiche: il parlare in pubblico; la realizzazione di podcast; la creazione di contenuti adatti ai canali social. Ogni formazione avrà un carattere laboratoriale e permetterà a ricercatori e ricercatrici di sperimentare la trasformazione del contenuto delle proprie ricerche in diversi prodotti editoriali e comunicativi».

Per completare l’offerta sul sito di Fondazione Caritro sarà disponibile una collana di lezioni on demand che consentiranno ai ricercatori di approfondire alcuni temi base della divulgazione. A curarli sarà l’agenzia di comunicazione e casa di produzione Save the Cut. «Non c’è dubbio che, nel contesto attuale che vede un sovraffollamento di messaggi, sia fondamentale essere in grado di proporre contenuti di qualità, in qualsiasi campo» spiega Bianca Sartirana, Managing Director di Save the Cut. «Per questo abbiamo studiato, insieme a Fondazione Caritro e in strettissima sinergia con il percorso formativo proposto con Feltrinelli Education, un ciclo di lezioni che esplorino e rendano il più possibile accessibili le competenze di comunicazione più utili per i ricercatori, attraverso un formato ad alta efficacia e di immediata fruizione come il video on-demand». Il percorso prenderà il via il 16 gennaio con una masterclass di Chiara Valerio sul potere delle storie e su come anche i contenuti più specialistici e ostici possono diventare narrazione.