FENALT – TRENTINO * CRIMINALITÀ URBANA E “DECRETO SICUREZZA”: « LE NOVITÀ NORMATIVE, AL CAPRONI GIORNATA FORMATIVA PER OPERATORI DI POLIZIA (24/11) »

11.08 - mercoledì 22 novembre 2023

Criminalità urbana e “decreto sicurezza”. Il 24 novembre al Caproni una giornata formativa per gli operatori di polizia.Le novità normative e tecnologiche del D.L. 123/2023. Vivere e sentirsi sicuri nella propria città è un diritto di tutti. Un diritto messo seriamente in discussione dai tanti reati, piccoli e grandi, di cui abbondano le cronache quotidiane. Per questo il tema della sicurezza urbana è avvertito come una priorità da larga parte dell’opinione pubblica. Garantirla è un compito primario delle forze dell’ordine. Per supportarne l’azione, resa sempre più complessa dalle novità normative e dall’uso delle moderne tecnologie, Fenalt – il sindacato autonomo più rappresentativo del pubblico impiego trentino – organizza il 24 novembre 2023 dalle 9.00 alle 16.00 un incontro formativo presso l’aeroporto Caproni di Trento.

Esperti come Fabio Piccioni, docente di discipline giuridiche presso l’Università di Macerata, e Sergio Bedessi, formatore in materia di polizia locale, faranno il punto sulle nuove norme del “decreto sicurezza” che hanno introdotto numerose modifiche nel campo del contrasto alla criminalità minorile, della tutela dei minori in ambito digitale e della lotta ai reati in materia di armi, sostanze stupefacenti e sicurezza urbana. Una giornata formativa rivolta agli operatori di polizia, che potranno approfondire argomenti di stringente attualità su cui impattano in modo sempre più rilevante l’uso delle moderne tecnologie e il tema della privacy. L’iniziativa non è che l’ultima di un ciclo di appuntamenti che Fenalt ha dedicato nei mesi scorsi all’aggiornamento dei dipendenti del pubblico impiego trentino, tra cui i tecnici dei cantieri e gli addetti della sanità.

“Il nostro sindacato– afferma Maurizio Valentinotti, segretario generale Fenalt – è particolarmente sensibile al tema della formazione, cui l’ente pubblico dedica spesso poca attenzione. Crediamo che compito di un moderno sindacato sia quello di promuovere l’interesse dei lavoratori anche attraverso l’aggiornamento professionale perché un lavoratore formato è un lavoratore più consapevole dei propri diritti e più utile alla collettività. Chi volesse partecipare alle nostre iniziative può trovare tutte le informazioni necessarie sul nostro sito www.fenalt.it”.