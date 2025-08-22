FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / SAN LORENZO IN BANALE * INCIDENTE STRADALE: «CADUTA IN MOTO, DUE PERSONE SOCCORSE»

09.54 - venerdì 22 agosto 2025

I vigili del fuoco volontari di San Lorenzo in Banale sono intervenuti, questa mattina, per un incidente stradale che ha interessato una moto sulla quale viaggiavano due persone. Si è trattato di una caduta autonoma, avvenuta in prossimità della curva a gomito all’altezza della sponda sud del Lago di Nembia, sulla SS 421. I pompieri, allertati alle 7:38, hanno messo in sicurezza l’area, gestito la viabilità e supportato il personale sanitario, intervenuto con ambulanza, auto sanitaria ed elicottero sanitario del corpo permanente. Due persone sono rimaste ferite,

