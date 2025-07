ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RISPOSTA UCRAINA AI RAID RUSSI, AIUTI OPERATIVI E DRONI A LUNGA GITTATA CONTRO OBIETTIVI MILITARI»

08.39 - sabato 26 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I rapporti mattutini del ministro dell’Interno dell’Ucraina e dei militari. Durante la notte, i russi hanno lanciato un attacco combinato: missili, inclusi missili balistici, e droni. Hanno colpito lungo la linea Sumy – Kharkiv – Dnipropetrovsk. I soccorritori hanno reagito immediatamente. Sono grato per questa costante prontezza ad aiutare la nostra gente. Ci sono feriti a causa dell’attacco russo. Purtroppo, ci sono anche morti. Le mie condoglianze. Non può esserci assolutamente alcun silenzio in risposta a tali attacchi, e i droni ucraini a lunga gittata lo garantiscono. Le imprese militari russe, la logistica russa, gli aeroporti russi devono sentire che questa guerra russa ha per loro reali conseguenze. La precisione dei nostri droni e la natura quotidiana delle risposte ucraine sono uno degli argomenti che certamente avvicineranno la pace.

///

Ранкові доповіді міністра внутрішніх справ України та військових. Вночі росіяни завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина.

Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття.

Точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують. Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей – це один з тих аргументів, які точно наблизять мир.