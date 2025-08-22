09.32 - venerdì 22 agosto 2025

Generazione Trento: “Cabinovia Bondone, o VIA unitaria o si rifà la funivia. Non esistono scorciatoie”. Sul progetto della nuova cabinovia Trento–Monte Bondone non si possono accettare scorciatoie né spacchettamenti di comodo.

Il Gruppo Generazione Trento ha presentato oggi le proprie osservazioni alla Provincia, chiedendo che l’intero collegamento Trento–Vason sia assoggettato a una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) completa e unitaria, senza limitarsi al solo primo lotto Trento–Sardagna.

Il punto centrale

Se il progetto fosse davvero limitato al solo lotto Trento–Sardagna, la scelta più sensata sarebbe rifare la vecchia funivia, come già indicato dall’Ufficio stampa della Provincia: un intervento da circa 7–8 milioni di euro, molto meno oneroso e con impatti ridotti.

Se invece, come appare evidente dai documenti progettuali, l’obiettivo è arrivare fino a Vason, allora non si può spacchettare l’opera per lotti: la legge impone una VIA unitaria, che valuti gli impatti ambientali, paesaggistici, economici e sociali complessivi.

Perché lo spacchettamento non sta in piedi

La tratta Trento–Sardagna, presa da sola, è sovradimensionata e poco utile: i residenti già oggi usano l’autobus e il turismo “mordi e fuggi” va al belvedere, distante oltre un chilometro dall’arrivo previsto della nuova stazione.

Senza il proseguimento fino a Vason, la nuova cabinovia rischia di diventare un “mezzo vuoto” costoso e inefficiente.

Con il proseguimento a Vason, invece, gli impatti su paesaggio, ambiente e mobilità sarebbero molto più rilevanti: motivo in più per imporre una valutazione ambientale completa.

La richiesta di Generazione Trento

“Non è accettabile spacchettare un progetto unitario per ridurre i controlli – dichiarano i consiglieri –. La normativa è chiara: se l’opera è Trento–Vason, la VIA deve riguardare l’intero progetto. Se invece si valuta solo il collegamento Trento–Sardagna, allora è meglio puntare sul semplice rifacimento della funivia esistente, che costa meno, impatta meno e risolve comunque il problema della mobilità locale.”

Generazione Trento ribadisce che la vera scelta non è tra “nuova cabinovia sì o no”, ma tra una valutazione trasparente e completa dell’intero progetto e un rifacimento della funivia, molto più rapido e sostenibile.

Claudio Geat

Martina Margoni