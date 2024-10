FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / BESENELLO: INCIDENTE: «FURGONCINO ESCE AUTONOMAMENTE DI STRADA, DUE LE PERSONE FERITE»

12.32 - venerdì 18 ottobre 2024

Un furgoncino è uscito autonomamente di strada e, dopo aver divelto il guard rail, ha arrestato la propria corsa in un piazzale centrando un idrante. L’incidente si è verificato poco prima delle 7 di oggi sulla SS 12 a Besenello, in località Posta vecchia. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente ed ha visto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Besenello e di Calliano, supportati dal corpo permanente.

I vigili del fuoco hanno supportato i sanitari nelle operazioni di estrazione delle due persone che erano a bordo del mezzo, occupandosi contestualmente della messa in sicurezza della zona e del ripristino dell’idrante. Operazione, quest’ultima, portata avanti in collaborazione con il personale del Comune. Due le persone ferite. Sul posto anche due ambulanze di Trentino Emergenza e le forze dell’ordine.