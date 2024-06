ZANELLA (PD – TRENTINO) * ITEA: «CONTRIBUTO MINORANZE SU STRATEGIA PROVINCIALE, PER CASA E TUTELA INQUILINI SU “BOLLETTE PAZZE”»

16.16 - martedì 18 giugno 2024

Questa mattina ho partecipato al Comitato provinciale sulla condizione abitativa in rappresentanza delle minoranze. All’ordine del giorno vi era la Strategia provinciale di legislatura rispetto al tema dell’abitare e la proposta di rateizzazione per gli inquilini ITEA morosi.

Sulla Strategia proposta dall’assessore Marchiori ho rilevato alcune carenze macroscopiche. Innanzitutto a fronte del fabbisogno di case a canone sociale (si risponde a poco più del 10% delle domande) si pianifica la sola riqualificazione degli alloggi di risulta ITEA e l’efficientamento energetico di alcune Torri, ma non si parla di un Piano strategico di legislatura – o meglio decennale – di nuove edificazioni popolari, al netto delle poche edificazioni previste a breve (la Nave e via dei Tigli). Sulle nuove edificazioni ci si limita a ragionare su case in social housing a canone moderato, certo necessarie, ma che non rispondono alla fascia più in difficoltà della popolazione, tra la quale le tante famiglie in emergenza abitativa sfrattate per fine locazione d’urgenza da ITEA che non trovano nulla sul libero mercato e alle quali va data una risposta.

Ciò che lascia però più allibiti nella strategia provinciale è che non si citi il fenomeno di erosione di affitti residenziali causato dagli affitti turistici brevi e dalle piattaforme online, fenomeno che è causa in tutto il Paese, ma anche in Europa e in tutte le città turistiche del mondo, di drastica riduzione dell’offerta per lavoratori e famiglie e dell’aumento dei prezzi di mercato, che diventano insostenibili per chi abita il territorio. Su questo ho chiesto che la questione venga inserita e che delle strategie vengano tracciate, sia locali, attraverso la leva urbanistica e fiscale, che nazionali, attraverso un pressing sul Governo per una regolamentazione complessiva del mercato degli affitti. Vedremo se e come nella deliberazione finale le proposte verranno accolte.

Sulla questione delle morosità degli inquilini ITEA ho ribadito per l’ennesima volta che prima di arrivare alla rateizzazione per chi è moroso in seguito alle “bollette pazze”, vanno accertate le responsabilità di ITEA e degli amministratori di condominio nel non aver fatto partecipare gli inquilini alle riunioni condominiali dove si votava il contratto per il riscaldamento (in violazione dell’art 10 della L. 392/1978) e di ITEA nella (non) valutazione del contratto di fornitura calore di Comat che si è poi rivelato svantaggiosissimo per gli inquilini, che si sono trovati spese per il riscaldamento di gran lunga superiori agli aumenti medi.

ITEA, che ha votato quei contratti, non era un condomino qualunque all’interno di quei condomini misti: aveva le capacità tecniche per comprendere i rischi di aumenti spropositati contenuti nelle clausole contrattuali, eppure ha votato a favore. Pare che dopo i nostri rilievi e le osservazioni dei Comitati degli inquilini la Provincia stia approfondendo con i propri uffici quanto verificatosi per capire se qualcosa non torna ed eventuali responsabilità. Vigileremo perché su questa vicenda sia fatta assoluta chiarezza, restituendo verità e giustizia alle tante famiglie già fragili che dalle bollette esorbitanti sono state messe ancora più in difficoltà.

Paolo Zanella

consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino