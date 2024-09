GDF – GUARDIA DI FINANZA / PADOVA *«SEQUESTRATO MEZZO CHILO DI SOSTANZA STUPEFACENTE, UN ARRESTO»

10.15 - lunedì 16 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ai fini di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, si rende noto che nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio, Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno tratto in arresto uno soggetto dedito allo spaccio nonché sequestrato circa 500 g di sostanze stupefacenti e quasi tremila euro in contanti.

Le attività che hanno portato al risultato si inseriscono nel complesso dei servizi di capillare controllo del territorio – in particolare delle principali arterie stradali – svolti dalla Guardia di finanza al fine di innalzare il livello di sicurezza di residenti e turisti, in Padova e provincia.

In dettaglio, la scorsa notte i baschi verdi e le unità cinofile del Gruppo Padova eseguivano un controllo nei confronti di un soggetto – di giovane età e nazionalità italiana – alla guida un’autovettura. I militari, in virtù di segnali di tensione dimostrati dal conducente, eseguivano una approfondita ispezione del mezzo, rinvenendo 14 dosi di “marijuana” e 1 una di “hashish”, nonché oltre 600 euro in banconote di piccolo taglio.

Le successive operazioni di perquisizione domiciliare consentivano di sottoporre a sequestro circa 450 ulteriori grammi di “hashish” confezionati in n. 3 panetti, 1,2 grammi di marijuana, n. 1 bilancino di precisione nonché circa 2400 euro in contanti.

L’intervento condotto dai Finanzieri di Padova rientra nel novero delle ordinarie attività di controllo del territorio e testimonia il continuo impegno del Corpo a tutela della legalità e dei cittadini.

Si evidenzia che il procedimento è in fase di indagini preliminari e che l’indagato deve ritenersi non colpevole fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.