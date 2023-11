DOLOMITI ENERGIA * PROVVEDIMENTO AGCM: « ABBIAMO SOSPESO LE NUOVE CONDIZIONI CONTRATTUALI, ELIMINANDO QUALSIASI IMPATTO NEGATIVO SUI CLIENTI »

12.39 - mercoledì 15 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Dolomiti Energia desidera fornire alcuni commenti in merito al provvedimento oggi pubblicato da parte dall’ AGCM. L’AGCM ha riconosciuto che in generale la condotta della Società è stata corretta, censurando unicamente un’interpretazione della norma legata ad alcune situazioni particolari determinate dalla sovrapposizione temporale fra le comunicazioni inviate ai clienti e l’entrata in vigore della norma stessa.

In ogni caso la sanzione determinata è stata estremamente ridotta, anche considerando la pronta e totale collaborazione che la Società ha fornito all’AGCM e al fatto che dopo l’emanazione dei suoi provvedimenti, la Società ha disposto prontamente la sospensione dell’applicazione delle nuove condizioni contrattuali proposte, in sostanza eliminando qualsiasi impatto negativo sui clienti finali.

La società ha sempre avuto come obiettivo primario la tutela del rapporto con il cliente e considera il rispetto delle leggi un valore fondante. Ha agito sempre in buona fede, con trasparenza e con

l’obiettivo di offrire le migliori condizioni contrattuali attuabili in un contesto di mercato che ha visto un incremento e una volatilità dei prezzi assolutamente fuori controllo e una oggettiva difficoltà di interpretazione delle normative di carattere eccezionale

che sono state emanate, confermata dal fatto che condotte analoghe sono state contestate anche a molti altri operatori del mercato.

La Società ritiene quindi di aver sempre agito correttamente e pertanto si riserva, dopo aver analizzato nel dettaglio il provvedimento, di agire come previsto dalla normativa per il completo riconoscimento

della piena correttezza del proprio operato.