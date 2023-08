COPPOLA (MISTO) – INTERROGAZIONE * TRENTINO TRASPORTI « PRIVATIZZA I SERVIZI, SI TEMONO RIPERCUSSIONI NEGATIVE PER QUALITÀ E POSTI DI LAVORO »

10.18 - sabato 26 agosto 2023

TRENTINO TRASPORTI PRIVATIZZA I SERVIZI: SI TEMONO RIPERCUSSIONI NEGATIVE SULLA LORO QUALITÀ E SUI POSTI DI LAVORO.

Quindici anni fa Trentino Trasporti era considerata la migliore Società di trasporto pubblico in Italia. L’età media dei mezzi era di sette anni, copriva i servizi extraurbani, urbani, noleggio e skibus di tutta la provincia, oltre alla ferrovia Trento-Male’-Marilleva e alla funivia Trento-Sardegna.

Oggi i mezzi hanno un’età media di dodici anni e i servizi vengono via via privatizzati. La qualità è sempre più scadente e aumentano le proteste dei cittadini e degli utenti. Il servizio di noleggio è stato dismesso quindici anni fa. In particolare va segnalato come lo scorso inverno metà dei servizi di skibus siano stati privatizzati, con perdita di qualità dei servizi concessi a vettori privati.

Oggi veniamo a sapere che per il prossimo inverno tutto il servizio skibus verrà privatizzato. Nei piazzali di via Innsbruck sono parcheggiati privi di manutenzione 60 mezzi che venivano adibiti a tale servizio. E’ un patrimonio pubblico di grande valore che viene lasciato deperire. I dipendenti dell’ officina aziendale guardano con preoccupazione la perdita di un lavoro che è anche garanzia, per loro, di occupazione. Veniamo poi a sapere che martedì 5 settembre il Cda di Trentino Trasporti delibererà l’affidamento a privati di alcune linee urbane. Il progressivo svuotamento di attività della Società di trasporto pubblico crea preoccupazione a chi ha a cuore un servizio che è anche immagine positiva del Trentino e che fino a pochi anni fa era segnalato come un fiore all’occhiello della nostra Autonomia.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

la motivazione per la quale lo scorso inverno metà dei servizi di skibus sono stati privatizzati; se corrisponde al vero che dal prossimo anno tutti i servizi di skibus verranno privatizzati; se tale scelta avrà delle ripercussioni sui posti di lavoro dei dipendenti dell’ officina aziendale; se corrisponde al vero che attualmente nei piazzali di via Innsbruck sono parcheggiati, privi di manutenzione 60 mezzi, che venivano adibiti a tale servizio; la motivazione per la quale si è deciso di non fare la manutenzione a tali mezzi, disperdendo così un patrimonio di grande valore; se corrisponde al vero che il prossimo 5 settembre il Cda di Trentino Trasporti delibererà l’affidamento a privati di alcune linee urbane; la motivazione che sottende la scelta di privatizzare un poco alla volta i servizi della Società.

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde