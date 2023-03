ROSSATO (FDI) * VIOLENZA: « PESTAGGIO A SFONDO POLITICO A TRENTO, GLI ENTI E ORGANISMI PROVINCIALI SI SONO ESPRESSI CONDANNANDO L’AGGRESSIONE? »

14.54 - giovedì 23 marzo 2023

Pestaggio a sfondo politico a Trento, Rossato (FdI): “Gli Enti e Organismi provinciali si sono espressi condannando l’aggressione?” Nelle scorse ore i quotidiani locali hanno dato la notizia relativa all’aggressione di un ragazzo sedicenne in pieno centro a Trento. Il pestaggio, pur essendo avvenuto ai danni di un ragazzo totalmente estraneo agli ambienti politici, è stato ricondotto nell’ambito delle aggressioni a sfondo politico in quanto da un lato l’aggredito sarebbe il figlio di Emilio Giuliana, noto esponente della destra trentina e già Consigliere comunale a Trento, e dall’altro per il fatto che gli aggressori avrebbero urlato frasi come: “Sei un fascista di merda, ti ammazzo…Trento è antifascista”.

L’auspicio è che le Forze dell’Ordine riescano a rintracciare quanto prima gli aggressori e che in secondo luogo si avvii una seria riflessione sulla violenza politica, al fine di ricondurre il confronto tra forze politiche ad un livello civile. Per questo motivo, nella giornata odierna e in vista della seduta del Consiglio provinciale della prossima settimana, ho presentato un’interrogazione a risposta immediata per sapere dalla Giunta se essa sia a conoscenza degli avvenimenti sovraesposti, cosa pensi dell’accaduto e se gli Organismi e gli Enti di natura provinciale che si occupano di diritti dei minori, pari opportunità, pace e solidarietà internazionale si siano espressi condannando l’aggressione. Colgo l’occasione per ribadire la mia personale vicinanza a Pietro e a tutta la famiglia Giuliana per quanto accaduto.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia