COOPERFIDI * NOMINE: « ANTONIO BORTOLOTTI NUOVO DIRETTORE, SOSTITUIRÀ MICHELE SARTORI CHE ANDRÀ IN PENSIONE »

Antonio Bortolotti è il nuovo direttore di Cooperfidi. Una scelta interna che valorizza la continuità. Sostituisce Michele Sartori, che va in pensione. Il presidente Guido Leonardelli: «Nel ringraziare Sartori per l’impegno profuso in questi cinque anni di direzione, auguro buon lavoro a Bortolotti che ci offre le più ampie garanzie di continuità e di crescita».

Cooperfidi, la cooperativa che offre garanzie sui prestiti delle imprese agricole e di quelle cooperative, ha un nuovo direttore. Si chiama Antonio Bortolotti, ed era il responsabile dell’Area affari. Laureato in Economia e Commercio, Bortolotti lavora in Cooperfidi da 12 anni, dopo un’esperienza di sei anni da revisore dei conti presso la Federazione Trentina della Cooperazione.

«Per me è un impegno e una responsabilità succedere a un direttore che ha fatto tanto per Cooperfidi – ha detto Bortolotti –. La prima sfida che ci attende è quella dell’elaborazione del Piano strategico 2024-2026, che dovremo contestualizzare in un mercato del credito profondamente cambiato rispetto al recente passato: le condizioni di accesso ai prestiti sono più impegnative e il ruolo di Cooperfidi nel sostenere le sue imprese socie diventerà quindi particolarmente strategico».

«Si chiude un’esperienza molto positiva – ha detto il direttore uscente Sartori – in una piccola impresa cooperativa carica di valori e di voglia di assistere i propri soci in settori importanti, come il sostegno al credito. Esco molto gratificato da questa esperienza e sereno, perché la successione è stata impostata in continuità. Il passaggio di consegne è semplice, perché Bortolotti conosce molto bene Cooperfidi e sa come esaltarne il ruolo a favore dei soci».

A nome del Consiglio d’amministrazione, il presidente Guido Leonardelli ha espresso un caloroso ringraziamento a Sartori per l’impronta importante lasciata in questi cinque anni. «Per noi è motivo di grandissima soddisfazione aver trovato una risorsa interna da valorizzare nel ruolo di direttore –ha detto Leonardelli –. Bortolotti dà le più ampie garanzie di continuità e di crescita della nostra società. Cambia il direttore ma non cambia Cooperfidi, che resta sempre a disposizione per aiutare, seguire, ascoltare e promuovere tutte le attività delle imprese associate».