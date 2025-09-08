CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * PRESENTAZIONE DEL LIBRO “UN RACCONTO CORALE TRA STORIA, ARCHITETTURA E MEMORIA”: «LA CONFERENZA STAMPA CON PACCHER E GLI AUTORI 10/9 ORE 12.00)»

09.24 - lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mercoledì 10 settembre, alle ore 12, si terrà una breve conferenza stampa per la presentazione del nuovo volume “Un racconto corale tra storia, architettura e memoria” presso la sala stampa della Regione, al primo piano. Il libro, pubblicato da Athesia, è dedicato al Palazzo che ospita la sala consiliare: viene preso in esame non solo per l’importanza della struttura, ma come luogo simbolico e politico. All’incontro interverrà il presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, insieme agli autori del volume.

Il testo restituisce la profondità di un edificio cruciale per la vita politica del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Non si tratta di un omaggio formale, ma di una narrazione corale, con il contributo di storici, architetti e studiosi che ne analizzano i diversi livelli di significato: urbano, architettonico e politico. Il Palazzo, progettato da Adalberto Libera, figura chiave del razionalismo italiano, è un esempio di architettura sobria, capace di rappresentare la funzione pubblica senza ostentazione. L’edificio si inserisce in Piazza Dante, cuore della Trento moderna, e dialoga con il verde circostante, posizionandosi come elemento di equilibrio tra modernità e continuità.

Il volume è anche testimone delle diverse fasi dell’autonomia regionale, dal primo Statuto del 1948 fino all’attuale dibattito su un terzo passaggio normativo. Il Palazzo diventa così un teatro politico, sede dei momenti più delicati del confronto tra le diverse anime della regione. Arricchisce il tutto una campagna fotografica, realizzata appositamente per la pubblicazione, che offre uno sguardo particolare sull’edificio: dagli interni poco noti agli scorci architettonici. Le immagini si affiancano ai testi, contribuendo a una narrazione che completa quella storica.