“XTERRA“ * “DOLOMITI DI BRENTA TRAIL RUN“: FAILONI, «SPORT INTERNAZIONALE, IL TRENTINO SI CONFERMA ANCORA UNA VOLTA UN PALCOSCENICO ECCEZIONALE»

09.06 - lunedì 8 settembre 2025

XTERRA Dolomiti di Brenta Trail Run apre un mese storico in Trentino. Oltre 1.000 runner hanno partecipato alla XTERRA Dolomiti di Brenta Trail Run in Trentino, parte della XTERRA Trail Run World Series, affrontando percorsi attraverso le Dolomiti di Brenta, patrimonio UNESCO. Il programma ha previsto una Half Marathon (21K) e una Full Marathon (45K) come gare principali, insieme a una distanza ultra di 64K, offrendo opportunità di esplorazione in uno dei paesaggi montani più iconici d’Europa.

L’evento ha segnato anche l’apertura di un mese speciale per la comunità off-road, celebrando 29 anni con l’XTERRA World Championship il 27 settembre, che si terrà sotto le stesse Dolomiti.

Le gare si sono concluse sulle rive del Lago di Molveno, dove famiglie e amici si sono riuniti per celebrare il traguardo e condividere l’occasione. Roberto Failoni, Assessore allo Sport e al Turismo della Provincia Autonoma di Trento, ha sottolineato che “il Trentino si conferma ancora una volta un palcoscenico eccezionale per lo sport internazionale.” Il Sindaco di Molveno, Lorenzo Donini, ha aggiunto che “per noi XTERRA non è solo una competizione, ma un’opportunità per valorizzare Molveno e la comunità della Paganella.”

Risultati

La Dolomiti di Brenta Trail ha contato per la XTERRA Trail Run World Series, con la Half Marathon (21K) e la Full Marathon (45K) come momenti principali. I risultati sono stati i seguenti:

Nella Half Marathon (21K), Jacopo Troiano (ITA, 25–29) ha conquistato la vittoria maschile in 1:48:31, seguito da Alex Scalzi (ITA, 35–39) in 1:48:49 e Ward Janssen (BEL, U23) in 1:49:11. Tra le donne, Irene Saggin (ITA, 35–39) ha tagliato per prima il traguardo in 2:06:27, davanti a Laura Burzi (ITA, 35–39), seconda in 2:17:18, e ad Alessia D’Amico (ITA, 23–34), terza in 2:19:11.

Nella Full Marathon (45K), Mauro Rasom (ITA, 30–34) si è imposto in 4:54:10, seguito da Diego Angella (ITA, 25–29) in 5:11:23 e da Fabrizio Trentin (ITA, 25–29) in 5:13:47. Tra le donne, Rea Kolbl (SLO, 30–34) ha conquistato la vittoria in 6:15:19, davanti a Lisa Rass (ITA, 25–29) in 6:40:27 e a Camilla Modenesi (ITA, 30–34) in 6:57:45.

Risultati completi qui.

XTERRA Trail Run World Series

La XTERRA Trail Run World Series è un viaggio globale che riunisce runner di tutti i livelli, dagli amatori agli élite, su alcuni dei sentieri più scenici e impegnativi al mondo. La serie si concentra su due distanze principali, la Trail Half Marathon (15–35K) e la Trail Marathon (36–54K), e comprende eventi nelle Americhe, in EMEA e nella regione Asia-Pacifico. Ogni gara è un’occasione per esplorare nuovi terreni, connettersi con la comunità e qualificarsi per l’XTERRA Trail Run World Championship, con eventi selezionati che offrono punti e slot aggiuntivi. Maggiori informazioni disponibili qui.

XTERRA

Nata sulle coste hawaiane di Maui nel 1996, XTERRA è cresciuta fino a diventare un brand globale di lifestyle outdoor, radicato nell’esplorazione, nella comunità e nella cura per il mondo naturale. Con solide radici nelle competizioni off-road, oggi XTERRA ispira connessione attraverso eventi, storytelling e abbigliamento pensato per muoversi nella natura. Dai raduni locali agli eventi di livello mondiale, XTERRA è uno stile di vita modellato dalla terra sotto i nostri piedi e dalle storie che condividiamo lungo il cammino.