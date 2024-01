CASA AUTONOMIA.EU * GRANDI CARNIVORI: DEMAGRI, « QUAL È LA VERA STORIA DELLE CARCASSE DI ORSO? »

09.29 - venerdì 12 gennaio 2024

Qual è la vera storia delle carcasse di orso? Durante il 2023 sono state reperite almeno tre carcasse di orso alle quali nonostante le annunciate analisi del caso non sono state attribuite ancora precise cause di morte. Delle analisi, secondo competenza, si è occupata la Provincia.

In termini di supporto scientifico sappiamo che il Servizio foreste e fauna si avvale di consulenze esterne più che autorevoli ed efficaci quali ad esempio IZSVe e FEM. Il primo dei ritrovamenti risale ormai a quasi un anno fa. Gli altri, a seguire. Appare questo, come un tempo congruo per avere qualche abbozzo di ipotesi di risposta sulle cause e le circostanze che hanno portato questi soggetti alla loro morte.

Alla curiosità scientifica si affianca quella politica. Riteniamo infatti che una gestione trasparente e corretta permetta ai cittadini di ritrovare nella classe politica una ormai perduta fiducia. E’ questa condizione, è certificata anche dall’elevato astensionismo: della politica non ci si fida più. Per questo riteniamo doveroso offrire ai cittadini le informazioni che questi attendono e meritano

tutto ciò premesso il Consiglio interroga la Giunta per sapere

Quante sono le carcasse di orso rinvenute nel corso del 2023.

Quali esami sono stati richiesti

Quali sono stati fin qui eseguiti e da chi?

Quali, gli esiti autoptici, anatomopatologici e di laboratorio fin qui forniti?

Di quali siamo ancora in attesa e perché?

*

Consigliera provinciale Paola Demagri

Gruppo Consiliare MCA.eu