CARABINIERI – TRENTO * SICUREZZA: “ ARRESTATO FUGGITIVO IN AUTO, DENUNCIATO PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE “

18.24 - venerdì 5 gennaio 2024

Proseguono i servizi straordinari di controllo del centro cittadino da parte della Compagnia Carabinieri di Trento. Nella serata di ieri i militari della doppia pattuglia di pronto intervento ha notato transitare in Via Cavour, una autovettura Lancia Y il cui conducente ha per un attimo perso il controllo del veicolo. I militari per procedere al controllo delle quattro persone a bordo, intimavano al conducente di fermarsi, ma questi per tutta risposta accelerava e si dava alla fuga per le vie del centro.

La guida azzardata del conducente della Lancia Y poneva in serio pericolo l’incolumità delle persone, sia quelle che transitavano a piedi che quelle a bordo dei veicoli in circolazione. L’inseguimento terminava quando il fuggitivo imboccava Piazza Leonardo da Vinci in contromano, provenendo da Via Prepositura, e impattava violentemente con la fiancata contro il marciapiede ove terminava la folle corsa. Proprio in quel frangente un’intera famiglia, padre, madre e due figli che transitava a piedi, evitava di essere travolta dal mezzo per la prontezza di riflessi avuta dal capo famiglia che, accortosi dell’impatto imminente con il veicolo, riusciva ad allontanare i familiari con una poderosa spinta.

Dal veicolo in fuga scendevano due giovani che si davano a precipitosa fuga, facendo perdere le loro tracce, mentre l’autista ed il passeggero seduto alle sue spalle uscivano con difficoltà dal mezzo a causa dei danni subiti dallo stesso che rendevano difficoltosa l’apertura della portiera. Il conducente guadagnava quindi l’uscita e nel tentativo di darsi anche lui alla fuga, veniva prontamente bloccato e ammanettato dai militari. Si accertava poi che il soggetto, 22enne di Trento, si era dato alla fuga perché sprovvisto di patente di guida e munito, unicamente, del “foglio rosa”, senza avere al fianco un idoneo istruttore. Il conducente del mezzo è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giudizio “direttissimo “ha avuto luogo nella mattinata odierna presso il Tribunale di Trento. L’arresto operato dai Carabinieri è stato convalidato ed il giovane ha patteggiato la pena di otto mesi di reclusione.

Sempre nella serata di ieri, i militari della Compagnia di Trento, che stanno operando in abiti civili nel centro, hanno sottoposto a controllo nei pressi di Piazza Santa Maria Maggiore, quattro soggetti magrebini che con il loro atteggiamento li avevano insospettiti. Uno di loro, un tunisino di 28 anni, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e della somma in contanti di circa 600€ in banconote di piccolo taglio, presumibile provento di spaccio. È stato quindi denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro.