CARABINIERI BORGO VALSUGANA (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « GUIDA IN STATO DI EBBREZZA SENZA AVERE CONSEGUITO LA PATENTE, MULTATO PER 5 MILA EURO »

16.27 - sabato 3 febbraio 2024

Nella serata dello scorso venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana hanno dedicato grande attenzione al territorio e ai controlli nei luoghi più frequentati per incrementarne la sicurezza. In particolare, nel corso della serata, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgo Valsugana e delle Stazioni Carabinieri di Caldonazzo, Pergine Valsugana, Borgo Valsugana e Grigno hanno svolto un servizio coordinato nei Comuni di Levico, Caldonazzo e Pergine, controllando con più pattuglie e per diverse ore l’afflusso di persone nelle aree più frequentate, con particolare attenzione ai locali pubblici.

Nel corso delle verifiche, finalizzate specificamente alla prevenzione dello spaccio di droga, i Carabinieri hanno controllato ottantanove persone, ventotto delle quali già gravate da precedenti penali, e venti autovetture. Un cittadino straniero di 20 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, e da successivi accertamenti è emerso che guidava senza mai aver conseguito la patente di guida, pertanto si è visto sequestrare il veicolo e comminare una multa di 5000,00 euro. Un giovane italiano è stato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina, mentre un altro di circa 6 grammi di hashish. Sono stati entrambi segnalati al Commissariato del Governo di Trento per possesso di droga.