PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OPERE PUBBLICHE: « AMMONTA A 679 MILA EURO IL FINANZIAMENTO PER I COMUNI DI CALDONAZZO, COMMEZZADURA E SPORMAGGIORE »

Finanziamenti per i comuni di Caldonazzo, Commezzadura e Spormaggiore. Oltre 679 mila euro per opere pubbliche.

Ammonta, complessivamente, a 679.662 euro il finanziamento concesso dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore agli Enti locali, a favore dei comuni di Caldonazzo, Commezzadura e Spormaggiore. L’intervento finanziario, a valere sul Fondo di riserva 2020, riguarda alcune opere pubbliche urgenti che saranno realizzate nei tre comuni.

A Caldonazzo, l’intervento riguarda il collegamento idrico tra la frazione Brenta e la frazione Costa, al fine di garantire ai cittadini della località la disponibilità dell’acqua potabile. Il finanziamento concesso è pari a 197.031 euro.

Nel comune di Commezzadura è prevista la realizzazione del nuovo deposito di acqua potabile a servizio dell’acquedotto della frazione di Piano, al fine di integrare l’attuale volume d’accumulo, che risulta insufficiente per far fronte alle carenze idriche concomitanti con alcuni periodi dell’anno. L’importo stanziato dalla Giunta, in questo caso, è pari a 361.400 euro.

A Spormaggiore è invece previsto il rifacimento di un tratto dei collettori delle acque nere e bianche in località Brenz, per un finanziamento pari a 121.230.

Tutti e tre gli interventi sono stati positivamente valutati dal punto di vista tecnico dell’Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche.