PATRIZIA PERINI * RIVA DEL GARDA (TN) * «ALBERI GINKGO BILOBA DI VIALE GUELLA, LA RIMOZIONE È UNO SCEMPIO AMBIENTALE »

19.48 - sabato 10 maggio 2025

Gentile direttore,

a Riva del Garda l’ennesimo grave scempio ambientale: la recentissima rimozione degli alberi di Ginkgo biloba in viale Guella, sul lato nord della strada, insieme alla potatura di alcuni grossi rami di altri alberi della stessa specie situati in viale Vannetti.

Questi alberi, almeno apparentemente sani e vitali, sono stati abbattuti/mutilati per ragioni che non ci sono ancora note: per questo è stata inoltrata poco fa al Comune di Riva del Garda una specifica richiesta di accesso agli atti per approfondire le ragioni alla base di queste decisioni e per intervenire in modo che azioni simili non si ripetano in futuro.

Ci aspettiamo che l’Amministrazione pubblica fornisca spiegazioni chiare e dettagliate sulle motivazioni di questo intervento e ci auguriamo che esse possano giustificare una tale azione fortemente lesiva del nostro patrimonio verde, fondamentale per la qualità della vita e la salute dell’ecosistema urbano. Peraltro, il Ginkgo biloba è un albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa nel Permiano, per questo è considerato un fossile vivente.

E quegli alberi specifici, così come molti altri collocati in altri viali di questa e molte altre città, si trovavano nella collocazione ideale, essendo il Ginkgo biloba utilizzato spesso come alberatura stradale in quanto resiste bene alle avversità climatiche e all’inquinamento e non ha parassiti pericolosi.

Possibile che ci siano ancora persone (amministratori!) che non comprendono il valore fondamentale degli alberi per le città? Gli alberi non sono solo decorativi, ma pilastri della sostenibilità urbana, con benefici per l’ambiente, la società e l’economia!

È ora di ripassare la lezione! Ecco uno studio di ISPRA con bibliografia e sitografia per chi è poco informato o scettico: LINK

Riteniamo fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche e fare pressione affinché il verde urbano venga tutelato e valorizzato!

*

Patrizia Perini

Riva del Garda (Trento)