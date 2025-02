PAT – TRASPORTI: «SCIOPERO DI TRENTINO TRASPORTI CONFERMATO PER IL 24 FEBBRAIO 2025, SERVIZIO GARANTITO IN ALCUNE FASCE ORARIE»

11.50 - venerdì 21 febbraio 2025

Lunedì 24 febbraio 2025 è confermato lo sciopero di Trentino Trasporti.

È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, che era stato indetto dalle ore 21:00 di sabato 22 alle ore 20:59 di domenica 23 febbraio 2025. Lo comunica il Servizio Mobilità pubblica della Provincia autonoma di Trento.

In tale giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;

Servizio Extraurbano (per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus” come indicato nel libretto orario)/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e servizio sostitutivo ferrovia Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva.

Si informa che l’ultimo sciopero, di pari durata indetto dall’Organizzazione sindacale USB, ha avuto una percentuale di adesione pari al 12,22% del personale di Trentino Trasporti S.p.A..

