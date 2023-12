LORENZO RIZZOLI * VICEPRESIDENZA PAT – GEROSA:  « IL PRESIDENTE FUGATTI CHE ASSEGNA E TOGLIE DELEGHE A SECONDA DI COME SI SVEGLIA AL MATTINO »

07.07 - domenica 10 dicembre 2023

Egregio direttore Franceschi,

vorrei condividere il mio pensiero in merito alla gravissima situazione politica del nostro Trentino. Già, perché finora si è sempre parlato solamente di un tema: per il Trentino le scelte non le deve fare Roma, ma solo il Trentino…mi domando, cosa c’entra?

Sul tema della vicepresidenza a Francesca Gerosa, sono convinto che chi ha sempre evidenziato il problema dell’intrufolamento del governo nazionale sulle scelte politiche del Trentino ha sempre sbagliato. Infatti, se Fugatti ha vinto, è grazie al lavoro della coalizione di destra. Se Fugatti è espressione del primo partito della coalizione (Lega), credo sia normalissimo che la vicepresidenza spetti al secondo partito della coalizione.

Una vicepresidenza della Pat assegnata a Spinelli la potrei condividere se la lista civica a supporto di Fugatti (con Spinelli capolista) fosse stata la seconda forza politica della coalizione. Ma se il secondo partito della coalizione è FdI, sono convinto che la vicepresidenza spetti a FdI, per di più a Francesca Gerosa; ma non tanto per l’accordo preso in sede di campagna elettorale, ma soprattutto perché Francesca Gerosa è stata la più votata nella seconda lista della coalizione di destra (Fdi appunto).

Stiamo assistendo a due mesi di vita politica imbarazzante. Un Presidente della Provincia incapace di costruire una squadra, soprattutto perché ha evitato ogni dialogo, ogni confronto. Dritto per la sua linea, condivisa, vien da dire, solo con Maurizio Fugatti. Sono convinto che per fare politica occorre prima di tutto essere disposti all’ascolto, al dialogo, al confronto, alla relazione; ascolto, dialogo, confronto e relazione non solo con i cittadini, le associazioni, i mercati paesani e cittadini, ma soprattutto con le forze politiche alleate, ma anche all’opposizione.

Un buon Presidente è colui che propone la propria linea e la condivide, in primis con le forze politiche alleate, ma poi anche con gli avversari dell’opposizione. La politica del Presidente Fugatti è, agli occhi di molti, imbarazzante. Dopo quasi 50 giorni non è riuscito a costruire una squadra di governo, nonostante avesse avuto moltissimo tempo a disposizione.

Non è Roma che si è intrufolata nelle scelte politiche trentine. È il Presidente Fugatti che, incapace di dialogare e di confrontarsi con gli alleati della coalizione, assegna e toglie deleghe a seconda di come si sveglia al mattino…si naviga a vista, senza alcuna visione. I danni di questo modo di fare politica, però, li subiranno i trentini, non di certo Fugatti ed i suoi “amici di carega”.

Lorenzo Rizzoli – Trento