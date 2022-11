GUARDIA COSTIERA * FRANA ISCHIA: « RICERCHE IN MARE, OPERATIVA DA QUESTA MATTINA LA NAVE GREGORETTI » (VIDEO)

12.19 - domenica 27 novembre 2022

Le immagini relative alle operazioni della Guardia Costiera nell’ambito del dispositivo di Protezione civile, attivato a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito l’isola di Ischia. Nave Gregoretti, da ieri in area, questa mattina è operativa per le ricerche in mare anche con i suoi rhib (Rigid Hull Inflatable Boat), accanto alle motovedette e al personale della Guardia Costiera di Ischia e del 2^ nucleo subacquei di stanza a Napoli.