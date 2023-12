LORENZO RIZZOLI * GIUNTA PAT: « TEAM FUGATTI, CHE SQUALLORE IL PATT CHE CERCA DI ACCAPARRARSI L’ULTIMA POLTRONA »

09.55 - sabato 9 dicembre 2023

Egregio direttore Franceschi,

dalla stampa di oggi, 9 dicembre 2023, leggo le notizie in merito al “mercato degli assessorati”, il nuovo modo di fare politica nella Provincia Autonoma di Trento, grazie al modus operandi del Presidente Fugatti.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito, dapprima al conferimento della nomina di vicepresidente a Achille Spinelli, poi al cambio con Francesca Gerosa. Ora assistiamo al pessimo trattamento avuto da Claudio Cia, per nulla sostenuto dal suo partito e sbeffeggiato da Fugatti che chiude i suoi discorsi dicendo che “umanamente lo comprende”.

Stiamo assistendo ad un Presidente Fugatti che sta applicando la politica del “mercato delle poltrone”, senza alcun riguardo alla competenza delle persone alle quali assegna deleghe (pensiamo alle deleghe assegnate nella scorsa legislatura sull’agricoltura, sulla sanità, sull’istruzione). Stiamo assistendo ad un Presidente che, per accaparrarsi l’alleanza di una forza politica la compra (voto di scambio), assegnandole deleghe (vedi questione PATT con il probabile ingresso in giunta di un nuovo membro, oltre all’assessore Tonina).

Stiamo assistendo ad un Presidente che non si è esposto per nulla sulla questione con Fratelli d’Italia, ma ne trae solamente il vantaggio di inserire in Giunta Provinciale la consigliera in quota Lega Giulia Zanotelli, che, altrimenti, avrebbe dovuto sedersi nei banchi da semplice consigliera provinciale, se non dimettersi ed entrare in Giunta come assessore esterno. Stiamo assistendo ad un Presidente che fa quello che vuole e che spende finanza pubblica quanto vuole su ciò che vuole (pensiamo alla conferma del “suo” capo di gabinetto con un aumento di stipendio pari ad € 2.300 lordi mensili, passando da € 5.500 lordi ad € 7.800 lordi!).

L’immagine della politica trentina è squallida. Una serie di azioni che, per chi ama la politica e ben ne conosce il significato, sono una enorme BESTEMMIA!

Oggi la stampa propone una intervista doppia a due candidati ad entrare in Giunta Provinciale: Marchiori ed Ossanna, due candidati nella lista del Patt, incapaci di entrare in consiglio provinciali per elettorato a proprio favore non sufficiente, ma che cercano di farsi spazio per entrare nella Giunta Provinciale nelle vesti di assessore esterno: “una poltrona per due” (come il film del 1983 di John Landis)…due membri del Patt che cercano di accaparrarsi l’ultima poltrona della Giunta Provinciale. Uno squallore!

Di fronte a questo scenario non mi stupisce un allontanamento di massa dalla politica; non solo di coloro che si recano alle urne, ma anche di coloro che hanno la passione della politica e la giusta competenza. Mettersi in gioco per dare una mano alla politica, oggi, ha poco senso, in quanto significherebbe mettersi a disposizione di questo “gioco sporco” che non si chiama politica, ma solo “compravendita di poltrone”. Grazie alla poca competenza in capo ai possessori delle deleghe, il “potere” è in mano ai dirigenti; loro prendono le decisioni e l’assessore, in quanto poco competente in materia, si fida e firma. Quello che manca completamente è la visione; manca, perché, oggi, in Trentino non si fa politica, ma compravendita di poltrone.

*

Lorenzo Rizzoli – Trento