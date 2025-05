EMANUELE CALÒ * “CINQUE MINUTI DI BUIO PER GAZA”: «LA MIA REPLICA ALL’INIZIATIVA DI “MONTEVERDE PER LA PACE”, LE MIE 8 RIFLESSIONI»

07.24 - mercoledì 7 maggio 2025

Gentile direttore Franceschi,

ho letto dell’iniziativa di oscurare Monteverde in solidarietà con Gaza ieri dalle 22.00 alle 22.15 (sotto in allegato la news: nota di redazione).

In qualche modo, un ebreo ebbe a scoprire un nuovo mondo specificamente localizzato (Colombo) e un altro (Freud) ebbe a scoprirne uno non localizzato ma diffuso (l’inconscio). Non pretendo -mi mancano gli strumenti- di capire perché il buio possa avere un significato che non sia quello di coprire la visuale. Mi piacerebbe incontrare gli autori dell’iniziativa per cercare una diversa spiegazione. Per l’intanto, porrei loro qualche domanda amichevole ed affettuosa:

– non mi pare che abbiano speso qualche parola per gli ostaggi, spesso appesi per i piedi e nel caso dei bebè Bibas, strangolati poco fa: se non ho letto male, sono sempre in tempo a farlo e gliene saremmo grati;

– che senso aveva uccidere il sette ottobre i partecipanti a un festival musicale?

– il Segretario di Stato Blinken disse al Senato USA: “l’occhio del padre cavato davanti ai suoi figli, il seno della madre tagliato, il piede della ragazza amputato, le dita del ragazzo tagliate prima che fossero giustiziati, e poi i loro carnefici si sedettero e fecero un pasto. Questo è ciò di cui si occupa questa società” ;

– Israele si è ritirata in modo unilaterale da Gaza nel 2005, e da quel momento non fa che ricevere migliaia di razzi. Ho visto coi miei occhi i bambini che andavano al kibbutz Ruhama a studiare, per non esserne bersaglio;

– Gaza non è mai stata un carcere a cielo aperto, perché ha un’uscita sull’Egitto, di cui non si parla mai;

– fino al 1967 Gaza era egiziana, ma non mi risulta che se ne sia chiesta l’indipendenza. Paradossalmente, Israele gliel’ha data;

– il Presidente palestinese Abu Mazen ha dato la colpa di questa tragedia ad Hamas, nei cui riguardi si è espresso con termini che nella zona sono durissimi: “figli di cani”; ne consegue che la sua lettura dei fatti diverge da quella dei promotori dell’iniziativa: sto sbagliando?

– siamo certi che Hamas rappresenti la popolazione di Gaza? Mi pare di ricordare che Hamas abbia ucciso sia i dissidenti sia chi denunciava i loro abusi: vogliamo controllare insieme?

– Hamas è da sempre qualificata come entità terroristica dall’Unione europea: vedi LINK.

– infine, nel nostro piccolo, sappiamo che a Monteverde vi è un’importante presenza ebraica; voglio indulgere nella retorica per fare questa proposta: che l’Italia non importi mai la guerra, ma che esporti la pace. Ragazzi: lavoriamo insieme per la pace.

*

Emanuele Calò