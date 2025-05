CLAUDIO CIA (CONSIGLIO PAT) * TRENTO – ELEZIONI COMUNALI: «IL CENTRODESTRA SI ARENA, I CITTADINI SI ALLONTANANO»

09.25 - martedì 6 maggio 2025

Gentile direttore,

le elezioni comunali a Trento si sono concluse con un dato che impone una riflessione profonda: l’affluenza si è fermata al 49,93%, in calo di oltre 11 punti rispetto al 2020. Ma c’è di più: tra i votanti, 1.448 schede sono risultate nulle o bianche, pari al 2,83% del totale. Più di un elettore su due ha quindi deciso di non votare o di non esprimere alcuna preferenza. Non è solo disinteresse: è il segno di una sfiducia crescente, non solo verso i candidati e i partiti, ma verso la capacità stessa dell’amministrazione comunale di incidere sulle priorità concrete. È un grido silenzioso ma potente, che chi vuole rappresentare un cambiamento ha il dovere di ascoltare.

In questo contesto di crescente disillusione, il centrodestra non solo ha mancato l’obiettivo della vittoria, ma ha dato piena conferma di ciò che denunciavo mesi fa: un disastro annunciato, frutto di divisioni interne, scelte imposte dall’alto e dell’incapacità di costruire un progetto credibile per la città. La candidatura a sindaco sostenuta da Fratelli d’Italia, nella persona di Ilaria Goio, ha ottenuto appena il 26,60%, contro il 54,65% del sindaco uscente Franco Ianeselli. Più che doppiata. Un distacco netto, reso ancor più evidente se si osservano i numeri delle liste: Fratelli d’Italia si è fermata al 14,44%, la Lega al 6,78%, Forza Italia al 4,29%. Anche sommando le forze, il totale non ha superato il 25,51%.

Per comprendere meglio la portata di questa sconfitta, può essere utile guardare a una tornata elettorale passata: nel 2015, una proposta civica costruita dal basso e capace di coinvolgere mondi diversi raccolse il 31,03% dei consensi. Lo ricordo bene: in quell’occasione ero io il candidato sindaco. In un contesto sfavorevole, con il centrosinistra al governo nazionale e provinciale, fu comunque possibile aggregare energie civiche e territoriali, dimostrando che la fiducia si conquista con radicamento, credibilità e ascolto. Una lezione oggi completamente ignorata.

Non si è costruito un progetto per Trento, ma un’operazione di potere. L’obiettivo? Non battere il centrosinistra, ma ridimensionare l’alleato di governo – la Lega – e colonizzare spazi nel nord Italia. Il risultato è che Trento rimane saldamente in mano al centrosinistra, mentre il centrodestra autonomista – quello autenticamente radicato sul territorio – è stato messo da parte in nome di logiche estranee al contesto trentino.

In questo schema nazionale, la crescita di Fratelli d’Italia a Trento appare frutto dell’effetto trascinamento legato alla figura di Giorgia Meloni, rappresentata dal simbolo nazionale. È un consenso gonfiato più dalla visibilità mediatica che da una reale proposta amministrativa per la città. Lo dimostra il fatto che, nel complesso, le tre forze nazionali di centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – hanno raccolto insieme il 25,51%, appena un punto e mezzo in più rispetto al 2020 (24,01%). A crescere è stata solo Fratelli d’Italia, a scapito degli alleati: non è crescita di coalizione, ma un travaso interno, una sostituzione di peso politico dettata da equilibri romani, non dalle esigenze dei cittadini di Trento.

Governabilità non può ridursi a una vittoria per abbandono dell’avversario. Non può diventare sinonimo di assenza di confronto, indifferenza del corpo elettorale, monopolio del potere per inerzia. La riflessione non riguarda solo chi ha perso, ma anche chi ha vinto. Perché una vittoria senza partecipazione non rafforza la città: la indebolisce. Non è un mandato pieno, ma un mandato fragile, fondato più sull’astensione che sulla convinzione. In Trentino, dove le istituzioni dovrebbero essere laboratorio di Autonomia anche sul piano democratico, è tempo di interrogarsi: questa è vera rappresentanza?

La città di Trento ha bisogno di una politica che torni ad ascoltare i suoi cittadini, che non sia subordinata a logiche di partito o a dinamiche nazionali, ma che parta dai bisogni reali della comunità, dalla conoscenza del territorio, dalla concretezza delle soluzioni. Serve un progetto autenticamente cittadino, capace di unire piuttosto che escludere, costruito con trasparenza, coerenza e partecipazione.

Se non si riparte da qui, continueremo a vedere elettori delusi, candidati imposti e risultati che parlano da soli.

*

Claudio Cia

Consiglio provincia autonoma Trento