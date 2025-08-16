ALDO COLLIZZOLLI * BORGO LARES (TN) – SEGGIOVIA: «RENDICONTO 2024/25 A PAREGGIO PER 1 MILIONE E 300 MILA EURO, CON 140 MILA EURO DAI COMUNI CONVENZIONATI / 237 MILA DA TRENTINO SVILUPPO / 150 MILA DALLA PAT»

16.24 - sabato 16 agosto 2025

Gentile direttore Franceschi,

a Borgo Lares (in val Rendena, Trentino) – si legge «La seggiovia, in funzione dallo scorso Natale, ha permesso una crescita del 30 per cento degli utenti dell’area, con oltre 1.800 abbonamenti e 1.100 kit completi noleggiati, superando il record della scorsa stagione». Così sulla stampa si magnificava, in un profluvio di esaltazione da parte di tutti gli attori coinvolti.

Ma a bocce ferme è il caso di analizzare obiettivamente i dati. Una mole di risorse sulle Coste (almeno 10-15 milioni negli ultimi 10 anni) senza uno straccio di piano di fattibilità economico. Per cui, solo per le ultime “novità” inaugurate si arriva a 6.223.122,73 euro.

Senza contare quelli spesi direttamente dal Comune di Borgo Lares per la pista primi passi, per l’acquisto di nuovi generatori di neve in aggiunta a quelli previsti, per il mini impianto idroelettrico di generazione ed altro ancora, per centinaia di migliaia di euro.

La gestione del rendiconto 2024/25 della sciovia parla di un bilancio a pareggio di un milione e trecentomila euro. In aumento di 500 mila rispetto alla stagione precedente, gli incassi per tutte le attività aumentano di 150 mila euro, non è dato sapere se imputabili alla nuova seggiovia posto che finisce tutto in un unico pentolone.

Di certo c’è che la spesa per l’energia passa da 31 mila a 123 mila euro, quattro volte tanto. E non ci dicono quanto sia sia costata la neve artificiale!

Il bilancio è così “ricco” e sostanzioso perché ci sono: 140 mila euro dai Comuni convenzionati, 237 mila da Trentino sviluppo, 150 mila come contributo Pat … Insomma una girandola di cifre che in realtà sono debiti.

Se a questo, per avere un quadro completo dell’investimento pubblico si sommano: il bilancio di Silvia srl (partecipata dal Comune di Borgo Lares per il 49%) proprietaria di Contea con un debito, frutto degli esercizi precedenti, di 460 mila euro e un credito da Gandalf (la società che gestisce Contea) di 75 mila euro.

Che Gandalf, società privata, espone nell’ultimo bilancio, ottobre 2024, una perdita di 273 mila euro.

Mi chiedo chi e come si andranno a coprire questi ammanchi.

A me sembra la fiaba di Nevolina, … e vissero tutti felici e contenti. Ma si sa, la giostra deve girare …

Aldo Collizzolli

Borgo Lares (Tn)