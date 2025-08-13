PIPINATO (ITALIA VIVA – TRENTINO * DONNA UCCISA DA 4 ROM: “GIUSTA PENA E RELATIVA RIEDUCAZIONE, SIA DEI GENITORI CHE DEI RAGAZZINI”

18.52 - mercoledì 13 agosto 2025

Gentile direttore Franceschi,

Sul caso dell’anziana signora investita e uccisa da minorenni nomadi che hanno rubato un’auto sta intervenendo la Procura della Repubblica e il Tribunale per i minori. Mi auguro la giusta pena e relativa rieducazione sia dei genitori che dei ragazzini fuori controllo.

Dopo il grave fatto dispiace aver letto questa dichiarazione di Carlo Calenda: “io sono favorevole allo sgombero di tutti i campi rom”. Per fortuna ha detto “io” e non “Azione” che in Trentino è composta da persone distanti anni luce da questo modo divisivo di fare politica.

Modalità, peraltro, non nuova che risale a Caino e Abele, tra stanziali e nomadi.

Quando abitavo a Ravina i miei figli frequentavano la scuola elementare assieme ai ragazzi nomadi che provenivano per l’appunto dal campo. Studiavano e giocavano assieme partecipando ai reciproci compleanni.

Non solo. Dal campo nomadi salivano al campo da calcio dimostrandosi ottimi giocatori. Non è un caso che Ibrahimovic sia di etnia sinti. E ricordo un’attiva cooperativa “progetto ‘92” che raggiungeva i ragazzi al campo nomadi quando le assenze a scuola erano frequenti. Tutto bene? No! Tutto da interagire; continuamente con modalità non divisive.

Ora capisco che Calenda, a differenza di Italia Viva, non voglia confluire nel campo largo del centro sinistra in alcune regioni italiane ma si può benissimo mantenere una posizione mediana astenendosi da modalità che sono tipiche dell’estrema destra.

*

Fabio Pipinato

Presidente Italia Viva Trentino