VATIVISION – CHILI * PARTNERSHIP: « LA RELIGIONE INCONTRA I FEDELI ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA, UN CANALE IN STREAMING DEDICATO AL CULTO CRISTIANO »

11.53 - lunedì 03 ottobre 2022

Documentari e biografie sulle vite straordinarie dei santi, reportage e podcast che raccontano la storia cristiana: sul canale CHILI “Vativision” la religione incontra fedeli attraverso la tecnologia. A partire da domani, Vativision, società attiva dal giugno del 2020 che produce e distribuisce on demand documentari, film, serie tv e servizi di ispirazione cristiana, sarà presente, in esclusiva, su CHILI, la prima piattaforma transazionale in Italia per accedere on demand (TVOD/AVOD) a film e serie TV senza barriere di abbonamento, con un canale dedicato.

La partnership fra Vativision e CHILI costituisce un passaggio importante nel percorso di crescita di Vativision, nata e sviluppatasi allo scopo di diffondere fede, arte e cultura attraverso contenuti e prodotti di alta qualità. Il progetto, supportato anche dalla Fondazione Vaticana San Giovanni XXIII, mira a consolidare la presenza di Vativision e CHILI nel settore media & entertainment investendo su un’offerta sempre più ricca e aperta a nuove espressioni artistiche comprese le esperienze spirituali.

“Ci siamo proposti, sin dalla nostra nascita – dice Luigi Tornari, Amministratore Delegato di Vativision – l’obiettivo di diffondere temi e valori cristiani dando un contributo importante alla profonda innovazione nelle modalità di veicolazione del messaggio cattolico. Il passaggio su una diffusissima piattaforma ad ampio respiro segna un passo importante in questa direzione. Si tratta di uno step ulteriore che contribuirà allo sviluppo del nostro progetto e siamo lieti che ciò avvenga proprio il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco, patrono d’Italia”.

Fede, religione, arte sacra, Papi, Santi, Beati, testimoni di fede, miracoli eucaristici, i capolavori della Città del Vaticano, contenuti culturali e artistici anche inediti fruibili gratuitamente oppure tramite noleggio o acquisto: tutto questo è Vativision, il canale della spiritualità cristiana disponibile su chili.com dedicato ai fedeli, ma capace di offrire spunti di riflessione anche a coloro che credono nei principi della solidarietà e dell’altruismo o che desiderano approfondire il ruolo della Chiesa nella Storia.

L’amministratore delegato di CHILI, Giorgio Tacchia, dichiara: “Siamo felici di annunciare la partnership con Vativision: una collaborazione che ribadisce a chiare lettere il ruolo di CHILI come una delle principali voci dello streaming del nostro Paese, il Paese del Vaticano e del Papa. Ci sembrava dunque naturale essere i primi ad accogliere Vativision, un canale completamente dedicato al culto che, grazie alla tecnologia e al traffico generato dalla nostra piattaforma, si fa cultura e amplia il suo spettro d’influenza andando a raggiungere non solo i cristiani, ma anche le audience che manifestano un interesse per la Storia o per il genere documentaristico. Fin dagli esordi abbiamo sempre prestato un’attenzione particolare ai nostri utenti, lavorando sull’analisi dei dati e mettendo le nostre competenze tecnologiche al servizio di audience sempre più differenziate affinché tutti possano incontrare un’offerta tematica idonea ai propri desideri, anche quando questi non sono ancora chiaramente espressi. Con Vativision, l’offerta canali CHILI innalza ulteriormente la qualità differenziandosi, anche a livello identitario, sul mercato”.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo studio legale Legance, che ha agito anche in qualità di deal counsel, con il coordinamento del prof. avv. Andrea Sacco Ginevri e dell’avv. Edoardo Manni.

Vativision è supportata da Intesa Sanpaolo e Fondazione San Giovanni XXIII ed è ora visibile, in esclusiva, su chili.com oppure attraverso vativision.com.