UNIVERSITà POPOLARE TRENTINA * IMPRENDITORIALITà GIOVANILE: « È FORTE L’IMPEGNO NEL FORMARE STUDENTI PREPARATI PROFESSIONALMENTE »

Il Trentino ha un tasso di imprenditorialità giovanile tra i più bassi d’Italia. Un giovane che esce dal mondo scolastico trova numerose difficoltà per mettersi in proprio o per dare vita ad un’impresa, prima fra tutte l’accesso al credito.

La Scuola delle Professioni per il Terziario dell’Università Popolare Trentina cura molto il rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Lo fa innanzitutto, a livello didattico, attraverso la Simulimpresa, un programma destinato a promuovere la formazione nel campo amministrativo – commerciale e turistico, attraverso l’esperienza in classe di una situazione simulata di lavoro in tutte le sue relazioni. Scopo della Simulimpresa è quello di dotare gli studenti di competenze professionali nel campo della gestione e amministrazione delle imprese, nel campo dei servizi turistici, nel campo dei processi produttivi, per quando si inseriranno nel mondo del lavoro reale.

Il sostegno al modello della Simulimpresa come metodo didattico per formare i ragazzi in un’ottica imprenditoriale giovanile è stato presentato all’Assessore Provinciale al Lavoro, Achille Spinelli, nel corso di un incontro con il Consiglio di Amministrazione dell’Università Popolare Trentina. A fare gli onori di casa il Presidente, Ivo Tarolli, e il Direttore Generale, Maurizio Cadonna.

Sempre in tema di imprenditorialità giovanile è stato presentato all’Assessore un percorso per sviluppare in Trentino questo tipo di imprenditorialità attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria e le istituzioni. Richieste che l’Assessore Spinelli si è riservato di valutare ribadendo al contempo l’importanza che per l’attuale governo provinciale riveste la formazione professionale. Parole che erano già state espresse da Spinelli poco prima di incontrare i vertici dell’Università Popolare Trentina, nel corso di un breve incontro con gli studenti nella sede di via Borsieri della scuola.

All’assessore Spinelli, che insieme al collega Mirko Bisesti, Assessore all’Istruzione, rappresenta il principale interlocutore della Scuola delle Professioni per il Terziario, è stato presentato anche il volume dato alle stampe di recente, in collaborazione con l’IPRASE, dedicato all’educazione alla legalità. È forte quindi l’impegno della Scuola delle Professioni per il Terziario nel formare studenti preparati professionalmente e bravi cittadini che dovranno impossessarsi del loro futuro.