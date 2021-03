AMBROSI (FRATELLI D’ITALIA) * ISCHIA PODETTI: « URGE UN PIANO PER LO SMALTIMENTO DEI PANNOLINI USATI, CHE NON GRAVI SULLA DISCARICA DI TRENTO »

Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Urge un piano per lo smaltimento dei pannolini usati che non gravi sulla discarica di Trento.”

Depositata una mozione firmata dai Consiglieri Ambrosi, Cia e Rossato (Fratelli d’Italia) per impegnare la Giunta provinciale ad affrontare lo spinoso tema dello smaltimento dei pannolini usati, divenuto di cruciale importanza alla luce delle recenti e allarmanti notizie sul completo esaurimento della discarica Ischia Podetti di Trento stimato entro fine estate.

È noto che una significativa percentuale di rifiuti raccolti dalla Ischia Podetti è costituita da prodotti assorbenti usati; urge dunque la necessità di trovare una soluzione al problema nel breve e nel lungo periodo per andare a ridurre al minimo l’impatto che i pannolini usati generano sul nostro sistema di smaltimento dei rifiuti.

«Sul territorio italiano, e nel nostro Trentino in particolare,» dice Ambrosi «sono stati avviati innovativi progetti pilota che permettono di generare metano dai pannolini usati o di riciclarli ricavandone plastica, cellulosa (ampiamente utilizzata nell’industria cartiera) e polimero super assorbente (con applicazioni in ambito florovivaistico ad esempio). Sono inoltre in commercio pannolini biodegradabili sicuri per la salute dei bambini e completamente compostabili».

«Sussiste tuttavia un problema di fondo,» aggiunge la Consigliera di Fratelli d’Italia, «in seno alle famiglie permane incertezza rispetto al corretto smaltimento dei pannolini a causa di un deficit a livello informativo. É necessario che l’Amministrazione provinciale approfondisca il tema agevolando la quotidianità di tante famiglie trentine. Famiglie ma non solo: i prodotti assorbenti sono impiegati anche in ospedali, RSA, e asili nido; bisogna implementare metodi di raccolta quali il ‘porta a porta’ o incentivare la diffusione di appositi contenitori presso strutture centralizzate e centri di raccolta cittadini. Sarebbe un passo importante» conclude Ambrosi «per ridurre l’incidenza di questi rifiuti sulla discarica di Trento nell’immediato e per alimentare quel circolo di comportamenti virtuosi a basso impatto ambientale che costituiscono la via obbligata verso una transizione ecologica sulla quale si gioca il futuro del nostro pianeta».

Alessia Ambrosi